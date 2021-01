’Dumoulin start wel in Ronde van Vlaanderen, niet in Amstel Gold Race’

Premium Wielrennen

Team Sunweb achter keuzes veelbesproken Giro

Weinig ploegen reden zich in 2020 meer in de schijnwerpers dan Team Sunweb, dat vanaf dit jaar als Team DSM over de wegen zal denderen. Liefst zestien overwinningen boekte het team, waaronder drie Tour-ritten, de Waalse Pijl, Parijs-Tours en een etappe in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde kwa...