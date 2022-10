Max Verstappen: ’Beter om deze race te vergeten en door te gaan naar Japan’

De Nederlander weet dat hij direct slecht begon, door een dramatische start vanaf P8. ,,Dat is direct een slecht begin. Ik probeerde daarna nog auto’s in te halen, maar dat is gewoon lastig op dit circuit. We zaten op een redelijke positie daarna, maar toen ik naast Lando Norris zat en hem probeerde in te halen, blokkeerden mijn remmen, toen ging ik vol rechtdoor.”

Om te vervolgen: ,,Toen hebben we andere banden eronder gedaan en kwam ik terug in de punten. Maar er had sowieso niet meer ingezeten dan een vierde plaats. De softs waren ok, maar begonnen daarna ook te slijten. Ik denk niet dat het had uitgemaakt voor een potentiële vierde plek.”

Hij kijkt nog even terug op de kwalificatie van zaterdag, waarbij hij door een benzineblunder niet verder kon gaan voor een goede positie voor de race. ,,Dan zet je jezelf midden in het gedrang. Het is beter om deze race gewoon te vergeten en door te gaan naar Japan.”