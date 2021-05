Ronde van Spanje start in 2022 in Nederland

De organisatie maakte vorig jaar gelijk duidelijk dat Utrecht niet hoefde te treuren. Als 'goedmakertje' zou de Domstad in 2022 opnieuw in het routeschema opgenomen kunnen worden. De start van dit jaar was al toegezegd aan de Spaanse stad Burgos.

De Vuelta begint in augustus met een ploegentrijdrit in Utrecht. Daarna is er een etappe van Den Bosch naar Utrecht en een etappe met start en finish in Breda.