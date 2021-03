Ronald Koeman leeft mee met opgepakte ex-voorzitter: ’Altijd veel waardering voor hem gehad’

Bij de oud-bestuurder werd maandag, net als bij algemeen directeur Oscar Grau, een inval gedaan door de Catalaanse politie. Beiden werden opgepakt. Waarschijnlijk vanwege betrokkenheid bij het schandaal dat bekend staat als ’Barça-gate’.

Bartomeu zou een bedrijf hebben ingehuurd om tegenstanders van zijn beleid zwart te maken. Onder grote druk stapte hij in oktober op, zondag volgt de verkiezing van een opvolger.

„Het is niet goed voor het imago van de club”, zei Koeman. „Ik heb met hen te doen, ik heb altijd veel waardering gehad voor Bartomeu. We moeten afwachten hoe dit verder gaat, maar ons nu concentreren op ons werk, op de wedstrijd tegen Sevilla.”

Josep Maria Bartomeu is weer op vrije voeten. Ⓒ EPA

Pedri

Koeman kan woensdag in het bekerduel met Sevilla mogelijk toch een beroep doen op Pedri. De middenvelder viel zaterdag in het gewonnen competitieduel (0-2) met dezelfde tegenstander uit met een spierblessure en leek voor enige tijd uitgeschakeld.

„Sommige zaken kun je niet verklaren. Hij heeft gisteren individueel getraind zonder problemen en kon vandaag met de groep meedoen. Misschien is hij er toch bij”, zei Koeman een dag voor het tweede duel uit de halve finales van de Copa del Rey. Barcelona moet een 2-0-achterstand goedmaken.

De 18-jarige Pedri is een belangrijke schakel in de ploeg die het dit kalenderjaar, in ieder geval in de competitie, zo goed doet. Barcelona heeft het gat met koploper Atlético Madrid verkleind tot 5 punten, al hebben de Madrilenen nog wel een duel tegoed.

Copa del Rey

De Copa del Rey kan de eerste prijs worden die Koeman als trainer van Barcelona pakt. Maar dan moet eerst de finale worden bereikt. „We hebben er vertrouwen in, maar we zullen nog beter moeten voetballen dan zaterdag. Lukt dat, dan kan het. Niets is onmogelijk.”