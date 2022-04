Klopp doet opvallende oproep aan fans: ’Blijf thuis als je niet kunt zingen’

Het vroege tijdstip waarop The Reds zaterdag in actie komen (12.30 uur Engelse tijd), zorgt er volgens Klopp voor dat de fans misschien nog niet scherp zijn. De oefenmeester denkt dat Liverpool de steun van het publiek juist keihard nodig heeft. „Wat wij voor deze wedstrijd nodig hebben, is de beste sfeer om 12.30 uur ooit”, zei hij op de persconferentie.

„Als je niet kunt schreeuwen of zingen, blijf dan thuis en geef je kaartje aan iemand anders. Echt, we hebben de fans nodig. De jongens komen terug van over de hele wereld, speelden weer in compleet andere systemen en dan spelen we tegen een heel goed georganiseerd Watford.”

Liverpool is met Manchester City verwikkeld in een spannende kampioensstrijd. Met nog negen wedstrijden te gaan, bedraagt de achterstand op koploper City slechts een punt.