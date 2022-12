Premium Het beste van De Telegraaf

Historische 10 voor ’voetbalgod’ Lionel Messi: ’Is er nog discussie wie de beste ooit is?’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Lionel Messi groet na de 3-0-zege de Argentijnse fans op de tribune. Ⓒ ANP/HH

De prestatie van Lionel Messi (35) tegen Kroatië - en dan vooral zijn assist voor de derde goal - inspireren de internationale kranten tot lovende, soms poëtische commentaren. Volgens L’Equipe speelt hij zondag de belangrijkste wedstrijd van zijn carrière, voor The Guardian maakt het eigenlijk weinig uit of hij nu eindelijk die wereldbeker wint of niet. Corriere dello Sport pakte uit met de meest fantastische titel:’„Het alter Diego.”