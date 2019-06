Haase verliest van Zverev in Halle

Hij verloor in twee sets van Alexander Zverev, de Duitse nummer vijf van de wereld: 4-6 5-7.

Haase verloor in de eerste set eenmaal zijn opslagbeurt. De nummer 66 van de wereld had in de tweede set niet voldoende aan een voorsprong van 5-2. De beste tennisser van Nederland moest vorige week in de tweede ronde van het toernooi van Rosmalen buigen voor de Chileen Cristian Garin.

Zverev vierde zijn eerste zege op gras van dit seizoen. De nummer twee van de plaatsingslijst ging vorige week in zijn eerste optreden in Stuttgart verrassend onderuit tegen zijn landgenoot Dustin Brown, de nummer 170 van de wereldranglijst.