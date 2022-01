Premium Het beste van De Telegraaf

Spaanse media: ’Frenkie de Jong ontdooit FC Barcelona’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong bezorgt FC Barcelona in de slotminuten de volle winst. Ⓒ REUTERS

Opeens was Frenkie de Jong weer belangrijk bij FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder maakte zondagavond in een moeizame uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés, de nummer 19 in La Liga, in de eindfase het bevrijdende doelpunt: 0-1. Voor Diario Sport aanleiding om op de voorpagina uit te pakken met een levensgrote foto van De Jong met gebalde vuist. Daarboven het woord Wonder.