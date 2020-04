Arie Haan: ’Dan maak je het Nederlandse voetbal belachelijk’

Arie Haan haalde met Oranje twee WK-finales. Ⓒ Hollandse Hoogte

Arie Haan had als jonge voetballer al snel een winnaarsmentaliteit. Hij prijst zich gelukkig dat hij met andere topspelers als ’vroege leerling’ de Ajax-school binnenstapte. „Ik heb altijd gezegd dat een topploeg spelers jong moet halen. Dan maak je ze de mentaliteit van het topvoetbal en het winnen snel eigen. Bij Ajax was winnen ’gewoon’, gelijkspelen was al erg en verliezen bestond niet. Dat is altijd zo gebleven.”