Deze medaille van Ellen van Langen is niet langer de laatste Nederlandse atletiekplak op de Spelen. Ⓒ René Bouwman.

De prestatie van Sifan Hassan vind ik echt geweldig, want het werd ontzettend tijd voor weer een olympische gouden medaille in de Nederlandse atletiek. Voor een medaille sowieso, maar vooral voor eentje van goud. Eindelijk is-ie dan daar. Vandaag precies 29 jaar geleden won ik op de Spelen het laatste atletiekgoud voor Nederland. Dat gebeurde in Barcelona op de 800 meter. Dus de titel ’Eindelijk!’ lijkt me meer dan terecht voor deze column.