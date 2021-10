Horroravond voor José Mourinho in Noorwegen

Halverwege leidde de thuisploeg met 2-1. Na rust liep FK Bodø/Glimt snel weg. Aanvaller Erik Botheim maakte drie treffers.

De Nederlandse verdediger Rick Karsdorp ontbrak in de selectie van AS Roma, dat zondag in de competitie koploper Napoli ontvangt. Dat was voor Mourinho een reden om nog meer spelers te sparen.

FK Bodø/Glimt leidt na drie speelronden in groep C met 7 punten. AS Roma heeft 6 punten.

Bekijk ook: Feyenoord doet tegen Union Berlin uitstekende zaken in Conference League