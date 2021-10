Horroravond voor José Mourinho: ’Verwacht dat reserves iets beter zouden presteren’

Halverwege leidde de thuisploeg met 2-1. Na rust liep FK Bodø/Glimt snel weg. Aanvaller Erik Botheim maakte drie treffers.

De Nederlandse verdediger Rick Karsdorp ontbrak in de selectie van AS Roma, dat zondag in de competitie koploper Napoli ontvangt. Dat was voor Mourinho een reden om nog meer spelers te sparen.

FK Bodø/Glimt leidt na drie speelronden in groep C met 7 punten. AS Roma heeft 6 punten.

Mourinho was niet heel erg verrast over de ruime nederlaag. „We hebben verloren van een team dat meer kwaliteit op het veld had staan”, zei hij.

Mourinho hield veel gebruikelijke basisspelers aan de kant, met het oog op de competitiewedstrijd van zondag tegen Napoli. Rick Karsdorp hoefde ook niet in actie te komen. „Ik ben verantwoordelijk want ik heb de opstelling gemaakt”, zei Mourinho. „Ik wilde andere spelers een kans geven. Met de beste bedoelingen.”

Mourinho concludeerde afgelopen zondag na de nederlaag tegen Juventus (1-0) al dat AS Roma een smalle selectie heeft. Hij vindt het verschil tussen zijn basisspelers en reserves te groot. „Als ik iedere week met dezelfde ploeg zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen”, zei de Portugees. „Maar ik had toch wel verwacht dat de spelers die nu een kans kregen wel iets beter zouden presteren.”

Bekijk ook: Feyenoord doet tegen Union Berlin uitstekende zaken in Conference League