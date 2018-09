Conte aast na titel nu op de dubbel

"Het is een fantastisch seizoen geweest, maar nu kunnen we de FA Cup nog winnen'', zei hij na de zege op West Bromwich Albion. Op 24 september leed de ploeg van Conte een 3-0 nederlaag bij Arsenal en dat was volgens de coach een keerpunt. Hij veranderde naar een 4-3-3-systeem en toen ging het draaien. "Die beslissing veranderde ons seizoen. In mijn hoofd was er de optie om 4-3-3- te gaan spelen, omdat ik wist dat we er de spelers voor hadden.''

Conte is na José Mourinho en Carlo Ancelotti de derde trainer die Chelsea in zijn eerste jaar als trainer naar de titel leidde. Ancelotti won vervolgens ook de FA Cup en dat wil Conte nu ook.