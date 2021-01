Sébastien Haller laat David Neres en Miralem Sulejmani de hielen zien

De transfer van Antony (van FC Sao Paulo naar Ajax) komt ook in de buurt, als je de bonussen erbij telt. De kale transfersom bedroeg 16 miljoen euro, maar bij uitbetaling van alle overeengekomen bonussen loopt dat op tot boven de 20 miljoen euro (maximaal 21,75 euro). Ook het bedrag dat Ajax aan Manchester United betaalde voor Daley Blind kan door bonussen boven de 20 miljoen euro uitstijgen (maximaal 20,5 miljoen euro)

Overigens lijdt West Ham United zwaar verlies op de Ivoriaanse international. Anderhalf jaar geleden telden de Engelsen nog 50 miljoen euro neer voor de spits, die twee jaar daarvoor door Eintracht Frankfurt voor 7 miljoen euro was overgenomen van FC Utrecht.

Sébastien Haller neem het spreekwoordelijke stokje over van David Neres. Ⓒ HH/ANP

Door een fors doorverkooppercentage en bonussen heeft Haller FC Utrecht inmiddels meer dan 12 miljoen euro opgeleverd. Daarmee is hij de grootste cashcow in de historie van de Utrechters, die dankzij de solidariteitsvergoeding nu ook weer enigszins meedelen in de opbrengst. Het gaat om een bedrag rond de 200.000 euro.

Van de veertien grootste inkomende transfers (allemaal boven de 10 miljoen euro) zijn er elf gedaan door Ajax en drie door PSV. Het is duidelijk dat er de afgelopen jaren een enorme versnelling zit in het gemak waarmee, met name door Ajax, grote transfersommen wordt betaald. Negen van de veertien onderstaande transfers zijn in de afgelopen drie seizoenen gedaan en twaalf van de veertien in de afgelopen vijf seizoenen.

Mateja Kezman viert een doelpunt voor PSV. Ⓒ HH/ANP

De oudste megatransfer is die van Mateja Kezman naar PSV in het seizoen 2000/2001, die acht jaar lang de Nederlandse recordtransfer is geweest, maar inmiddels is terug te vinden op plaats negen. De overstap van Miralem Sulejmani van SC Heerenveen naar Ajax stond ook acht jaar op de eerste plek, maar is inmiddels afgezakt naar de derde plaats.

Overigens laat onderstaand overzicht ook zien, dat het betalen van een groot transferbedrag geen garantie voor succes is. Sulejmani en Razvan Marin waren zeker geen doorslaand succes bij Ajax, terwijl datzelfde gold voor Bruma bij PSV. Edson Alvarez en Quincy Promes speelden aanvankelijk veel, maar hebben het momenteel lastig bij Ajax.

Sébastien Haller gaat bij Ajax met 22 op de rug spelen, het oude nummer van Hakim Ziyech. Ⓒ Ajax

Overzicht