Nederlandse waterpolovrouwen verliezen strijd om vijfde plaats

Het was een gigantische domper voor de Nederlandse vrouwen dat Hongarije in de kwartfinale de weg naar een olympische medaille versperde. Ze keken er dan ook allerminst naar uit om nog aan te moeten treden voor plek vijf tot en met acht. „Ik snap echt niet waarom ze dit doen”, aldus Maud Megens, een van de boegbeelden van de ploeg. „Dit is een soort van extra mishandeling. Maar goed, we moeten de eer aan onszelf houden en laten zien dat we in ieder geval goed genoeg zijn voor de top 5.”

Oranje laadde zich op en China werd verslagen, waardoor Nederland zich van vrijdag op zaterdagnacht van de vijfde plaats kon verzekeren ten koste van Australië. In de groepsfase verloor Nederland nog met 15-12 van de Australische vrouwen, dus Oranje was vooraf gewaarschuwd.

Toch begonnen de waterpolosters niet goed aan het duel en keek de equipe van Havenga na het eerste kwart al tegen een ruime achterstand aan: 1-5. In het tweede kwart liep de achterstand nog verder op en halverwege leidde Australië zelfs met 8-2.

De opgelopen achterstand bleek in het restant van de wedstrijd niet meer te overbruggen en dus verlaten de waterpolovrouwen de Olympische Spelen met een zesde plaats.

Dagmar Genee (32) en Nomi Stomphorst (28) speelden tegen Australië hun laatste interland. Zij stoppen als international. Genee en Stomphorst waren de afgelopen jaren betrokken bij alle successen van de waterpolosters, met als hoogtepunt de Europese titel in 2018.

