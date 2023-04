Verbijstering bij WK snooker over grote gaten: ’Gewoon ridicuul’

De bal ging pas echt aan het rollen na een pot van John Higgins. De viervoudige wereldkampioen liep al richting zijn stoel na een zwarte bal langs het kantje, maar zag die tot z’n eigen verbazing in de pocket verdwijnen.

Neal Foulds

„Hoe is dit in godsnaam mogelijk?”, vroeg ex-prof en commentator Neal Foulds zich openlijk af. „Dit is gewoon ridicuul. Ik moet hier een statement maken, ook al wil ik niks afdoen van het briljante niveau tot nu toe op dit WK. Maar deze tafels zijn echt makkelijk, héél makkelijk, bespeelbaar tot dusver. De spelers zijn fantastisch, maar zo’n bal zou eigenlijk niet binnen mogen vallen. John weet goed genoeg dat de omstandigheden zo zijn, anders was hij nooit voor die bal gegaan. Wat een vrijheid. Op andere tafels denken ze er niet aan om deze bal te proberen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ook in de partij tussen Robert Milkins en de verrassende Si Jiahui was er opnieuw een zwarte bal die verrassend genoeg in het netje verdween.

„Het voelt aan alsof de hoekpockets iets ruimer zijn dan de voorbije jaren”, aldus Luca Brecel over kwestie. De middenpockets zijn dan weer super tight. Het scheelt vaker van toernooi tot toernooi. Op het UK Championship zijn ze bijvoorbeeld altijd heel klein.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Waar dan de oorzaak ligt? Een nieuw laken zorgt er altijd voor dat er makkelijker wordt gescoord. De opzet van de snookertafels op het WK is identiek, maar elke tafel moet nog wel ’gefit’ worden en daarbij hoort ook het monteren van de banden. Daar kan altijd een verschil op zitten.

Bron: Het Nieuwsblad