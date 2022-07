Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse coach ontwikkelde verdediger in acht maanden Van Bronckhorst zag al snel pure kwaliteit bij Bassey: ’Heeft hij helemaal waargemaakt’

Door Marcel van der Kraan

Onder Giovanni van Bronckhorst heeft Calvin Bassey zich spectaculair ontwikkeld bij Rangers FC. Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - In het Schotse Glasgow betreurt trainer Giovanni van Bronckhorst dat hij een geweldig talentvolle verdediger in de persoon van Calvin Bassey is kwijtgeraakt aan Ajax. Tegelijkertijd is de oud-Feyenoorder trots dat hij een enorme bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van een speler, die hij in acht maanden tijd 23 miljoen euro waard zag worden.