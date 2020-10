Sport kort: 11.000 fans bij interland van België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische voetbalbond laat 11.000 fans toe bij interland

23.12 uur: De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft besloten om volgende week donderdag bij de oefeninterland tegen Ivoorkust in Brussel 11.000 toeschouwers toe te laten. Dat besluit volgde kort nadat het bestuur van de UEFA had laten weten dat de komende periode zowel bij interlands als bij duels in de Champions League en Europa League fans van de thuisspelende ploeg welkom zijn, mits met een mondkapje op en op een veilige afstand van elkaar.

De clubs mogen van de UEFA maximaal 30 procent van de stadioncapaciteit gebruiken, tenzij de nationale gezondheidsautoriteiten met publiek bij voetbalwedstrijden in de stadions nog niet akkoord gaan, of alleen toestemming geven voor een nog lagere bezettingsgraad.

Bij het komende oefenduel van Oranje tegen Mexico, woensdag in de Johan Cruijff ArenA, zijn op last van het kabinet nog geen toeschouwers welkom vanwege het oplaaiende coronavirus.

Volleyballers Sliedrecht Sport trekken zich terug

23.11 uur: Het mannenvolleybalteam van Sliedrecht Sport heeft zich teruggetrokken uit het toernooi om de Supercup. Er zijn meerdere spelers van de eredivisieclub positief getest op het coronavirus. Door het wegvallen van Sliedrecht Sport stroomt Lycurgus meteen door naar de finale.

De Supercup is de officiële start van het nieuwe seizoen in de eredivisie volleybal. Normaliter gaat de strijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen van het afgelopen seizoen, maar omdat de competitie vanwege het coronavirus voortijdig moest worden beëindigd, zijn er geen landskampioenen.

Golf: Luiten begint geweldig

21.56 uur: Golfer Joost Luiten is voortvarend begonnen in het Schots Open, een van de toonaangevende toernooien in de Europese Tour. De Nederlandse prof opende op The Renaissance Club in North Berwick met een ronde van 63 slagen, acht onder par, en deelt de tweede plaats. Alleen de Engelsman Lee Westwood deed het met een ronde van 62 slagen (-9) nog beter.

Luiten kon terugkijken op een flitsende rondgang langs de achttien holes. Hij grossierde in birdies - negen stuks - en moest slechts één foutje toestaan. Op hole 11 noteerde hij zijn enige bogey. Routinier Westwood maakte vijf birdies en wist twee keer een eagle binnen te tikken. De Zweed Alexander Björk kwam evenals Luiten uit op 63.

De geboren Bleiswijker had de eerste periode na de lange coronabreak moeite met zijn spel. Vooral zijn swing liet hem in de steek. Hij haalde in drie van de vijf toernooien die hij speelde niet eens de cut. Luiten toonde vorige week al voorzichtig herstel met de elfde plaats in het Iers Open. De eerste ronde in Schotland zal hem veel vertrouwen hebben gegeven.

Zeilen: Zeilduo Lambriex/Van Vugt op medaillekoers bij EK

19.14 uur: Het Nederlandse zeilduo Bart Lambriex/Pim van Vugt ligt na drie dagen bij het EK in de olympische 49er-klasse op medaillekoers. Het tweetal beleefde donderdag op de Attersee in Oostenrijk een prima dag. Ze kwamen als eerste, derde en tweede over de finishlijn. Na zes races nemen Lambriex en Van Vugt de tweede plek in, met een achterstand van 4 punten op het Kroatische koppel Sime Fantela/Mihovil Fantela.

„Nu gaat het echte werk beginnen”, liet Van Vugt weten. Vanaf vrijdag staan de wedstrijden in de Gold Fleet op het programma.

Lambriex en Van Vugt hebben recent tijdens de Kielerwoche met de vierde plaats voldaan aan de olympische prestatie-eis van sportkoepel NOC*NSF. Het duo kan nu in Oostenrijk officieel de nationale selectie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021 winnend afsluiten. Deze nationale selectie wordt bepaald aan de hand van de opgetelde resultaten van de Kielerwoche 2020 en dit EK 2020 op de Attersee. Lambriex en Van Vugt hebben in die nationale selectie een ruime voorsprong.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz staan na zes races in de 49erFX op de dertiende plek. De tweevoudige wereldkampioenen zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Japan.

Algemeen: Proces Duitse dopingarts uitgesteld vanwege coronavirus

18.08 uur: Het proces van de Duitse sportarts Mark Schmidt en vier handlangers, is door de rechtbank in München uitgesteld. Een van de betrokken personen in de zaak is besmet met het coronavirus.

Schmidt bekende afgelopen dinsdag dat hij sporters sinds 2012 van doping heeft voorzien, waaronder de wielrenners Alessandro Petacchi en Georg Preidler. De Duitse arts is de spil in de dopingaffaire die bij justitie de naam ’Operatie Aderlass’ meekreeg.

De zaak kwam toen aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in Innsbruck begin 2019, en een inval in de praktijk van Schmidt. Hij werd na huiszoekingen in hetzelfde jaar in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.

De arts wordt in totaal van zo’n 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Volgens een door zijn advocaat voorgelezen verklaring behandelde hij vooral wintersporters en wielrenners.

Het proces wordt vervolgd op 7 oktober.

Voetbal: Maguire terug in Engelse selectie, Greenwood en Foden niet

16.45 uur: Bondscoach Gareth Southgate heeft Harry Maguire weer in de selectie van het Engelse nationale voetbalteam opgenomen. De aanvoerder van Manchester United raakte zijn plek in het nationale team kwijt vanwege een vechtpartij in Griekenland, maar is weer in genade aangenomen door de bondscoach.

De 27-jarige verdediger raakte in augustus in opspraak toen hij op het vakantie-eiland Mykonos deelnam aan een vechtpartij, en werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. Maguire heeft de beschuldigingen ontkend en is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

De jonge internationals Phil Foden (Manchester City) en Mason Greenwood (Manchester United) zijn nog niet welkom in de selectie van Southgate. Begin september werd het tweetal geschorst wegens het overtreden van de coronaregels. De voetballers zouden gedurende het verblijf in IJsland voor een wedstrijd in de Nations League vrouwen hebben meegenomen naar hun hotelkamer.

Ter vervanging van de aanvallers heeft de bondscoach voor het eerst Everton-spits Dominic Calvert-Lewin opgenomen. Ook Harvey Barnes (Leicester City) en Bukayo Saka (Arsenal) maken hun debuut in de selectie.

Engeland speelt in oktober een oefenduel tegen buurland Wales, en twee wedstrijden in de Nations League tegen België en Denemarken.

Wielersport: Terpstra tweede in wereldbeker mountainbike Tsjechië

16.44 uur: Mountainbikester Anne Terpstra heeft zich goed laten zien in de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto na Morave. De Nederlands kampioene eindigde in de olympische crosscountry als tweede. De Apeldoornse arriveerde op de lastige bergachtige omloop na 1 uur 22 minuten en 37 seconden. Loana Lecomte uit Frankrijk was 31 seconden eerder als eerste over de finish gereden. Haar landgenote Pauline Ferrand-Prevot, die lang tweede lag, eindigde als derde, 6 tellen na Terpstra.

Anne Tauber uit Nijmegen had moeite met het zware parcours en kwam pas als 41e binnen, op ruim 10 minuten van de winnares.

Komende zondag is er nog een wereldbekerwedstrijd op dezelfde locatie. Meteen daarna vertrekken de mountainbikers naar het Oostenrijkse Leogang voor de wereldkampioenschappen.

Voetbal: Duel tussen Genoa en Torino afgelast door coronagevallen

15.31 uur: De voetbalwedstrijd in de Italiaanse competitie tussen Genoa en Torino van zaterdagavond is uitgesteld wegens een groot aantal coronagevallen bij Genoa. In totaal zijn vijftien spelers en stafleden besmet met het coronavirus.

Het is de eerste uitgestelde wedstrijd van de Serie A sinds de start op 19 september.

Volgens de regels van de UEFA kan een wedstrijd plaatsvinden zolang een team dertien gezonde spelers heeft, inclusief een doelman. Sportdirecteur Daniele Faggiano van Genoa zei echter dat zijn ploeg zich niet kon voorbereiden omdat spelers in thuisisolatie zijn gegaan.

Onder de spelers van Genoa die positief testten zijn Lasse Schöne en doelman Mattia Perin. „We zijn allemaal in quarantaine gegaan. De lokale gezondheidsdiensten hebben ons gezegd te stoppen. Als we niet kunnen trainen, moeten we de wedstrijd uitstellen”, zei Faggiano.

Het duel tussen Genoa en Torino zou zaterdag om 18.00 uur beginnen. Genoa staat na twee duels op drie punten, Torino is nog puntloos.

Voetbal: Tannane en Labyad terug in selectie Marokko

14.40 uur: Oussama Tannane en Zakaria Labyad hebben na enkele jaren weer een oproep gekregen voor het Marokkaanse voetbalelftal. Tannane (Vitesse) en Labyad (Ajax) mogen zich volgende week in Rabat melden bij bondscoach Vahid Halilhodzic. Marokko speelt oefeninterlands tegen Senegal en de Democratische Republiek Congo.

De 26-jarige Tannane liet zich in de eerste weken van het seizoen zien bij Vitesse. De aanvallende middenvelder speelde drie jaar geleden zijn laatste interland. Labyad (27) mag zich dit seizoen vooralsnog de vaste spits van Ajax noemen. Hij werd wel al in twee competitieduels vroeg gewisseld, nadat een teamgenoot de rode kaart had gekregen.

Middenvelder Dries Saddiki (24) van Willem II is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. Ajax-verdediger Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat (Fiorentina) en Hakim Ziyech (Chelsea) behoren ook tot de groep van 26 spelers. Ziyech, oud-speler van Ajax, is herstellende van een knieblessure en kwam nog niet in actie voor zijn nieuwe club Chelsea.

Wielersport: Alaphilippe in regenboogtrui naar Luik-Bastenaken-Luik

12.58 uur: De Franse wielrenner Julian Alaphilippe rijdt zondag voor het eerst in de regenboogtrui. Een week nadat hij in Imola de wereldtitel wist te veroveren, staat de Fransman aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. „Het wordt een speciale race voor Julian, voor het eerst in zijn regenboogtrui”, zegt ploegleider Tom Steels van Deceuninck - Quick-Step.

Alaphilippe ontbrak woensdag in de Waalse Pijl, de wedstrijd die hij de voorbije twee jaar had gewonnen. De 28-jarige Fransman nam even de tijd om bij te komen van zijn inspanningen op de WK in Italië. Luik-Bastenaken-Luik ontbreekt nog op zijn erelijst. Hij werd bij zijn debuut in 2015 tweede.

Alaphilippe krijgt in de Belgische klassieker over 257 kilometer hulp van Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels en Mauri Vansevenant. De Luxemburger Jungels won ’LBL’ in 2018.

Voetbal: Maurice Steijn niet op de bank tijdens duel met Jong Ajax

12:45 uur NAC-trainer Maurice Steijn zit vrijdagavond niet op de bank tijdens het duel met Jong Ajax. Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat hij mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met corona.

Steijn zit momenteel in thuisquarantaine. Inmiddels is hij getest op het virus, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend. Los van de uitslag zal de trainer vooralsnog in quarantaine moeten verblijven.

Wielersport: terugslag kost Gilbert deelname aan klassiekers

10:36 uur De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft een streep moeten zetten door de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De kasseienklassiekers komen te vroeg voor de 38-jarige renner van Lotto Soudal, die zich ook heeft teruggetrokken uit de BinckBank Tour. Gilbert heeft nog altijd last van zijn linkerknie, na een val in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.

De Belg ging op de openingsdag van de Tour in Nice onderuit en liep daarbij onder meer een gebroken knieschijf op. De wereldkampioen van 2012 zat ruim een week later al weer op de fiets om te trainen. Gilbert had zijn blik gericht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de voorjaarsklassiekers die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld naar respectievelijk 18 en 25 oktober. Gilbert won ’Vlaanderen’ in 2017, vorig jaar zegevierde hij in Roubaix.

„Misschien ben ik te snel weer begonnen”, zegt de klassiekerspecialist. „Ik heb nog steeds pijn.”

Wielersport: Cofidis moet zieke wielrenner kort voor Giro vervangen

10:10 uur Twee dagen voor de start van de Ronde van Italië heeft de Franse wielerploeg Cofidis een wijziging in het team moeten doorvoeren. De Belg Kenneth Vanbilsen is ziek en kan niet meedoen aan de Giro. Cofidis benadrukt dat het niet om een coronabesmetting gaat.

De 30-jarige Vanbilsen zou zaterdag op Sicilië zijn debuut in de Giro maken. Hij wordt in de achtkoppige ploeg van Cofidis vervangen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaanse sprinter Elia Viviani is de kopman van het Franse team. De Italiaanse etappekoers begint met een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer van Monreale naar Palermo.

Honkbal: fans welkom bij World Series

09:11 uur Bij de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen, is publiek welkom. De beslissende reeks wedstrijden wordt gespeeld in het nieuwe stadion van Texas Rangers in Arlington. Bij ieder duel mogen 11.500 toeschouwers naar binnen.

Honkbalstadion Globe Life Field biedt plaats aan ruim 40.000 mensen. De fans die naar binnen mogen, moeten onderling afstand houden en een mondkapje dragen.

Vanwege het coronavirus is het honkbalseizoen in de Major League flink ingekort. Alle wedstrijden zijn voorlopig zonder publiek. Ook de opzet van de play-offs is aangepast. Momenteel strijden zestien clubs in korte wildcard-series over maximaal drie wedstrijden om een plek in de play-offs. Die worden op neutraal terrein gespeeld. De wedstrijden uit de American League zijn in de stadions van San Diego Padres en Los Angeles Dodgers, de wedstrijden uit de National League worden gespeeld bij Texas Rangers en Houston Astros.

Bij de finaleserie van de National League en de daaropvolgende World Series mag een gereduceerd aantal toeschouwers aanwezig zijn. De 116e editie van de World Series begint op 20 oktober en is voor het eerst op neutraal terrein.

Los Angeles Lakers op voorsprong in NBA-finale

07:10 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben het eerste duel met Miami Heat in de finale van de NBA op overtuigende wijze gewonnen: 116-98. De ploeg van superster LeBron James kwam in Orlando wat moeizaam op gang, maar trok de wedstrijd na het eerste kwart naar zich toe.

„Als we deze serie willen winnen en kampioen willen worden, dan moeten we wel vanaf het begin beter spelen”, zei Anthony Davis, de topscorer bij de Lakers met 34 punten.

Miami Heat nam in het eerste kwart een voorsprong van 13 punten, maar daarna kwam de tegenstander uit LA op stoom. De Lakers, al zestien keer kampioen van de NBA, sloegen in het derde kwart zelfs een maximale voorsprong van 32 punten. Twee belangrijke spelers van Miami, Goran Dragic en Bam Adebayo, gingen geblesseerd van het veld. Ook Jimmy Butler moest zich met een enkelblessure laten vervangen, maar hij keerde later toch terug op de vloer.