Sport kort: Philippe Gilbert schrapt kasseienklassiekers

Wielersport: terugslag kost Gilbert deelname aan klassiekers

10:36 uur De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft een streep moeten zetten door de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De kasseienklassiekers komen te vroeg voor de 38-jarige renner van Lotto Soudal, die zich ook heeft teruggetrokken uit de BinckBank Tour. Gilbert heeft nog altijd last van zijn linkerknie, na een val in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.

De Belg ging op de openingsdag van de Tour in Nice onderuit en liep daarbij onder meer een gebroken knieschijf op. De wereldkampioen van 2012 zat ruim een week later al weer op de fiets om te trainen. Gilbert had zijn blik gericht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de voorjaarsklassiekers die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld naar respectievelijk 18 en 25 oktober. Gilbert won ’Vlaanderen’ in 2017, vorig jaar zegevierde hij in Roubaix.

„Misschien ben ik te snel weer begonnen”, zegt de klassiekerspecialist. „Ik heb nog steeds pijn.”

Wielersport: Cofidis moet zieke wielrenner kort voor Giro vervangen

10:10 uur Twee dagen voor de start van de Ronde van Italië heeft de Franse wielerploeg Cofidis een wijziging in het team moeten doorvoeren. De Belg Kenneth Vanbilsen is ziek en kan niet meedoen aan de Giro. Cofidis benadrukt dat het niet om een coronabesmetting gaat.

De 30-jarige Vanbilsen zou zaterdag op Sicilië zijn debuut in de Giro maken. Hij wordt in de achtkoppige ploeg van Cofidis vervangen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaanse sprinter Elia Viviani is de kopman van het Franse team. De Italiaanse etappekoers begint met een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer van Monreale naar Palermo.

Honkbal: fans welkom bij World Series

09:11 uur Bij de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen, is publiek welkom. De beslissende reeks wedstrijden wordt gespeeld in het nieuwe stadion van Texas Rangers in Arlington. Bij ieder duel mogen 11.500 toeschouwers naar binnen.

Honkbalstadion Globe Life Field biedt plaats aan ruim 40.000 mensen. De fans die naar binnen mogen, moeten onderling afstand houden en een mondkapje dragen.

Vanwege het coronavirus is het honkbalseizoen in de Major League flink ingekort. Alle wedstrijden zijn voorlopig zonder publiek. Ook de opzet van de play-offs is aangepast. Momenteel strijden zestien clubs in korte wildcard-series over maximaal drie wedstrijden om een plek in de play-offs. Die worden op neutraal terrein gespeeld. De wedstrijden uit de American League zijn in de stadions van San Diego Padres en Los Angeles Dodgers, de wedstrijden uit de National League worden gespeeld bij Texas Rangers en Houston Astros.

Bij de finaleserie van de National League en de daaropvolgende World Series mag een gereduceerd aantal toeschouwers aanwezig zijn. De 116e editie van de World Series begint op 20 oktober en is voor het eerst op neutraal terrein.

Los Angeles Lakers op voorsprong in NBA-finale

07:10 uur De basketballers van Los Angeles Lakers hebben het eerste duel met Miami Heat in de finale van de NBA op overtuigende wijze gewonnen: 116-98. De ploeg van superster LeBron James kwam in Orlando wat moeizaam op gang, maar trok de wedstrijd na het eerste kwart naar zich toe.

„Als we deze serie willen winnen en kampioen willen worden, dan moeten we wel vanaf het begin beter spelen”, zei Anthony Davis, de topscorer bij de Lakers met 34 punten.

Miami Heat nam in het eerste kwart een voorsprong van 13 punten, maar daarna kwam de tegenstander uit LA op stoom. De Lakers, al zestien keer kampioen van de NBA, sloegen in het derde kwart zelfs een maximale voorsprong van 32 punten. Twee belangrijke spelers van Miami, Goran Dragic en Bam Adebayo, gingen geblesseerd van het veld. Ook Jimmy Butler moest zich met een enkelblessure laten vervangen, maar hij keerde later toch terug op de vloer.