Live Extra: Willem II en Heracles openen Eredivisie-bal

Volg de duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

Ajax en PSV staan vanaf 16.45 uur tegenover elkaar voor een gedevalueerde topper in de Johan Cruijff ArenA. Beide clubs hopen een einde te maken aan een serie teleurstellende resultaten.

De landskampioen uit Amsterdam verloor maar liefst drie van de laatste vijf wedstrijden. PSV wacht al zes uitwedstrijden in de eredivisie vergeefs op een zege.

Ajax is nog altijd koploper, maar AZ is na de winst van vrijdag op RKC Waalwijk (4-0) in punten gelijk gekomen. PSV is afgezakt naar de vijfde positie, met 11 punten minder dan Ajax.

Ajax won eerder dit jaar van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij Ajax ontbreken nog steeds de geblesseerden Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. PSV moet het de rest van het seizoen zonder topscorer Donyell Malen stellen en zag afgelopen week Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur vertrekken. Linksback Ricardo Rodriguez, gehuurd van AC Milan, debuteert mogelijk in de ploeg van interim-trainer Ernest Faber.

Programma

12.15 uur: Willem II - Heracles Almelo

Willem II - Heracles Almelo 14:30 uur: Fortuna Sittard - SC Heerenveen

Fortuna Sittard - SC Heerenveen 14:30 uur: VVV-Venlo - FC Utrecht

VVV-Venlo - FC Utrecht 16:45 uur: Ajax - PSV Eindhoven

Uitslagen

AZ Alkmaar - RKC Waalwijk 4-0

ADO Den Haag - Vitesse 0-0

FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

Feyenoord - FC Emmen 3-0

PEC Zwolle - FC Groningen 1-0

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.