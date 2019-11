De Wit: ’Ik ben lekker bezig’

Dat waren na afloop de woorden van AZ-trainer Arne Slot tegen Fox Sports. Slot vertelde dat zijn spelers bij rust ietwat teleurgesteld in de kleedkamers zaten, toen het slechts 0-1 stond. „Niks weggegeven en genoeg gecreëerd. Er is geen reden om ontevreden te zijn. Het kon alsnog een hoge uitslag worden en de tweede helft van ons was geweldig.”

AZ is in vorm en liet dat ook in Astana weer zien. Slot: „De jongens hebben veel zelfvertrouwen. Terecht ook, want ze spelen heel goed. Ik vind ook mooi om te zien dat spelers elkaar goals gunnen. Dat is ook de kracht van ons team.”

Na vier duels heeft AZ in de groepsfase van de Europa League acht punten verzameld. Overwintering lijkt een kwestie van tijd, maar eerst staat een thuiswedstrijd tegen Partizan Belgrado op het programma (28 november). „En dat vind ik een hele goede ploeg”, zegt Slot. Bij een gelijkspel of een overwinning verzekert AZ zich voor Europees voetbal na de winterstop. „Maar als wij niet winnen, moeten zij tegen Astana, en ik denk dat zij daar wel van winnen. Wij moeten dan nog naar Manchester. We zijn nog niet overwinterd, maar hebben wel een belangrijke stap gezet.”

„Tweede helft komen we goed uit de kleedkamers en maken wij geweldige goals. Toen leek het soms wel op gallery play”, zegt Dani de Wit, die bij de eerste twee goals van AZ betrokken was als aangever.

De Wit kwam dit seizoen over van Ajax en heeft inmiddels zijn draai gevonden in Alkmaar. „Het begin is altijd zoeken, maar ik denk dat ik het vrij snel heb opgepakt. Ik ben lekker bezig en maak meer goals en assists. Dat geeft een lekker gevoel. Het begint echt te lopen.”