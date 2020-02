Emotionele week voor Ron Jans na beschuldiging van racisme: ’Vaak natte ogen gehad’

Ron Jans doet zijn verhaal. Ⓒ René Bouwman

TYNAARLO - Ron Jans (61) is weer thuis. In het rustieke Tynaarlo, bij zijn vrouw Marjo. De coach keerde maandagochtend terug uit Cincinnati, waar zijn Amerikaanse droom in een nachtmerrie veranderde. In de Verenigde Staten is hij voor de hele wereld van racisme beticht, maar hij vertelt nu één keer zijn kant van het verhaal.