Djokovic wint in Rome ondanks sterke comeback Dimitrov

Djokovic zag de Bulgaar in de tweede set sterk terugkomen en zodoende een derde set afdwingen. De Serviër herpakte zich daarin en wist zodoende een plek in de achtste finales veilig te stellen. Djokovic weet nu al dat hij na het toernooi van Rome, dat hij al zes keer won, de eerste plaats op de wereldranglijst moet afstaan aan de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Tekst gaat verder onder de tweet

De Rus Daniil Medvedev was te sterk voor Emil Ruusuvuori uit Finland (6-4 6-2). In de derde ronde treft hij de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.

De Griek Stefanos Tsitsipas hervatte zondag zijn partij tegen de Portugees Nuno Borges, die zaterdag bij een stand van 6-3 4-3 was gestaakt vanwege de regen. De Griekse nummer 5 van de wereld besliste de wedstrijd al snel (6-3 6-3). In de derde ronde neemt Tsitsipas het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.

Bekijk ook: Carlos Alcaraz komt opdagen en is weer nummer 1 van de wereld

Vrouwen

Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de achtste finales. De Poolse nummer 1 van de wereld was in de Italiaanse stad in twee sets te sterk voor Lesia Tsurenko uit Oekraïne. Het werd 6-2 6-0 voor Swiatek, die in haar eerste partij in Rome geen enkele game had afgestaan.

De Poolse, die vorige week de finale in Madrid verloor van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, verloor tegen Tsurenko de eerste twee games, maar liet vervolgens niets meer liggen. In Rome is de 21-jarige Poolse titelverdedigster en kan ze voor het derde jaar op rij het toernooi winnen.