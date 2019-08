Van Gerwen begint overdonderend

Van Gerwen maakte korte metten met Ben Robb. De Australiër kreeg met 6-0 klop van de 30-jarige Nederlander. De nummer één van de wereld is de laatste maand niet in zijn beste doen, maar tegen Robb kwam hij niet in de problemen. Zijn leeftijdsgenoot mocht maar één keer dubbel op een mikken. Van Gerwen gooide zelf zes van zijn twaalf dubbels raak.

De 52-jarige Van Barneveld, die zijn loopbaan eind dit jaar hoopt af te sluiten op het WK, kwam tegen Haupai ’Hopes’ Puha wel met 1-0 achter in legs. Vervolgens won Van Barneveld twee legs op rij om Puha, de beste darter van Nieuw-Zeeland, toch weer op gelijke hoogte te zien komen: 2-2. Daarna kwam Barney steeds beter in het spel en oogde zelfverzekerder. Er bleek geen vuiltje meer aan de lucht. Van Barneveld won de partij eenvoudig met 6-2.

Bekijk ook: Opnieuw snelle eliminatie Van Barneveld

Bekijk ook: Zonder successen Van Gerwen is het dun gezaaid

Later op de dag komt Michael van Gerwen ook nog in actie. De wereldkampioen speelt dan tegen de onbekende Ben Robb.

Eerste ronde Brisbane Darts Masters

Raymond van Barneveld - Haupai Puha 6-2

Daryl Gurney - Koha Kokiri

James Wade - Damon Heta

Simon Whitlock - Brendan McCausland

Rob Cross - James Bailey

Michael van Gerwen - Ben Robb

Gary Anderson - Corey Cadby

Peter Wright - Kyle Anderson