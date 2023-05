Magistrale Lorena Wiebes sprint naar tweede etappezege

Wiebes had de eerste etappe al in een sprint gewonnen. In de tweede rit was ze ook als eerste over de finish gekomen, maar werd ze teruggezet naar de derde plek wegens een onreglementaire sprint. De zege ging toen naar ploeggenote Demi Vollering.

Kopgroep

Een kopgroep van zeven rensters probeerde het peloton voor te blijven in de rit van Caleruega naar Aranda de Duero. Met nog drie kilometer te gaan, hadden de vluchters nog ruim twintig seconden voorsprong. Op het oplopende laatste rechte stuk trok Vollering bij het peloton de sprint vroeg aan om het gat met de koplopers te dichten. Wiebes lanceerde haar eindschot en passeerde de vluchters net voor de streep.

Wiebes houdt ook de leiding in de Ronde van Burgos. Ze heeft veertien seconden voorsprong op de Amerikaanse Chloe Dygert en Vollering. De Spaanse etappekoers wordt zondag afgesloten met een rit met aankomst bergop in Lagunas de Neila.

De sprintster dacht eigenlijk dat de kopgroep het zou gaan halen. „Maar op het laatste rechte eind ging Demi voluit en ik kon mijn sprint vroeg beginnen met de kopgroep als mikpunt”, aldus Wiebes. „Na gisteren was er voor mij ook een extra motivatie om vandaag te winnen.” Wiebes houdt met de lastige etappe van zondag geen rekening met de eindzege. „Nee, we gaan helemaal voor Demi. Het is nu tijd dat ik wat terugdoe voor het team.”