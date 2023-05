Succes voor Wiebes en Groenewegen

Wiebes had de eerste etappe al in een sprint gewonnen. In de tweede rit was ze ook als eerste over de finish gekomen, maar werd ze teruggezet naar de derde plek wegens een onreglementaire sprint. De zege ging toen naar ploeggenote Demi Vollering.

Kopgroep

Een kopgroep van zeven rensters probeerde het peloton voor te blijven in de rit van Caleruega naar Aranda de Duero. Met nog drie kilometer te gaan, hadden de vluchters nog ruim twintig seconden voorsprong. Op het oplopende laatste rechte stuk trok Vollering bij het peloton de sprint vroeg aan om het gat met de koplopers te dichten. Wiebes lanceerde haar eindschot en passeerde de vluchters net voor de streep.

Bovenaan

Wiebes houdt ook de leiding in de Ronde van Burgos. Ze heeft veertien seconden voorsprong op de Amerikaanse Chloe Dygert en Vollering. De Spaanse etappekoers wordt zondag afgesloten met een rit met aankomst bergop in Lagunas de Neila.

De sprintster dacht eigenlijk dat de kopgroep het zou gaan halen. „Maar op het laatste rechte eind ging Demi voluit en ik kon mijn sprint vroeg beginnen met de kopgroep als mikpunt”, aldus Wiebes. „Na gisteren was er voor mij ook een extra motivatie om vandaag te winnen.” Wiebes houdt met de lastige etappe van zondag geen rekening met de eindzege. „Nee, we gaan helemaal voor Demi. Het is nu tijd dat ik wat terugdoe voor het team.”

Groenewegen

Er was later op de dag ook succes voor Dylan Groenewegen. De Amsterdammer heeft voor de vijfde keer de eendagswedstrijd Veenendaal-Veenendaal Classic op zijn naam geschreven. De 29-jarige sprinter van Team Jayco AlUla was na 175,8 kilometer de snelste in de massasprint. Groenewegen bleef Arvid de Kleijn en Sam Welsford voor in de straten van Veenendaal.

Groenewegen was al recordhouder in de Nederlandse wielerkoers, met vier zeges. Hij won in 2015, 2016, 2018 en afgelopen jaar.

Vierde zege

Voor de Amsterdamse sprinter is het de vierde zege van dit seizoen. Hij won eerder ritten in de Ronde van Saoedi-Arabië en in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Vorige week won Groenewegen de eerste etappe van de Ronde van Hongarije. „Het is altijd leuk om hier terug te komen. Dit is een van de weinige echte profkoersen die we in Nederland hebben”, aldus Groenewegen. „Ik had niet hele goede benen, maar in de sprint ging het goed.”

Groenewegen zei ervoor gekozen te hebben deze wedstrijd in Nederland te rijden, waar andere ploeggenoten al in de voorbereiding op de Tour de France zitten. „Ik miste Luka Mezgec voor mijn sprint, dus ik had mijn ploeggenoten gevraagd of ze me voor de laatste bocht in positie wilden brengen. Alpecin deed een perfecte lead-out, daar kon ik van profiteren.”