Ruud van Nistelrooij: ’Er zullen wel dingen besproken gaan worden’

De 45-jarige Van Nistelrooij wordt genoemd als mogelijke vervanger van Roger Schmidt, die donderdag aankondigde dat hij PSV na dit seizoen gaat verlaten.

„Die vraag over het trainerschap had ik verwacht, want het is actueel. Ik heb in december laten weten hoe mijn ideale traject eruit ziet”, zei Van Nistelrooij vrijdagavond voor de camera van ESPN.

„Er ontstaat nu een nieuwe situatie, ook voor de club. Er zullen wel dingen besproken gaan worden. Ik ben iemand die een bepaald idee heeft hoe dingen moeten lopen. Dat heb ik uitgesproken in december en zo sta ik erin. Er ontstaat nu een nieuwe situatie, daar kunnen we het over hebben.” Om eraan toe te voegen: „Ik heb gezegd: we hebben vrijdag en maandag een wedstrijd. Daarna kijken we verder.”

Van Nistelrooij werkte na zijn loopbaan als assistent-bondscoach en met de jeugd van PSV.

