Suarez verdedigt selectie FC Barcelona: ’Het doet pijn’

Tegenover het Uruguayaanse radiostation Sport 890 zei de 33-jarige aanvaller van de Catalaanse grootmacht: „Het doet pijn, want wij waren de eersten die eruit wilden komen. Wij weten wat er wereldwijd aan de hand is.”

Uiteindelijk kwamen de spelers en het bestuur van Barcelona tot een akkoord. De spelers van Barcelona leveren zo’n 70 procent van hun salaris in. Zodra de noodtoestand niet meer van kracht is in Spanje krijgen de spelers weer hun normale maandbedrag gestort.

Volgens Suarez vonden de spelers het geen enkel probleem om hun club een handje te helpen in het drukken van de koste. „We kennen de situatie van de club en het geld dat er op dit moment binnenkomt. Maar op een gegeven moment werd er gezegd dat de spelers het niet wilden begrijpen: dat de handballers al lang een deal hadden gesloten en wij niet. Maar bij ons was dat nog niet gelukt, omdat we wilden afwachten wat het beste zou zijn voor de club en voor onszelf.”

Suarez speelde en scoorde in januari voor het laatst in het shirt van FC Barcelona. Ⓒ Reuters

Volgens Suarez kwamen alle spelers van Barcelona er zonder mokken uit. „Niemand weigerde, omdat we altijd willen samenwerken”, vertelt de voormalig Ajacied, die aan het herstellen is van een knieblessure. De spits staat sinds 2,5 maand aan de kant. „Volgens mijn artsen verloopt mijn herstel voorspoedig. En dat geeft mij de hoop zo snel mogelijk weer te kunnen spelen.Wanneer we weer gaan voetballen, kan ik weer spelen”, zei hij eerder tegen Marca.

Geduld hebben

Volgens Suarez kan het nog wel heel lang duren voordat er weer een bal gaat rollen in de Spaanse competitie. In Spanje zijn inmiddels meer dan tienduizend mensen bezweken aan corona. „De lockdown duurt nog vijftien dagen, maar ik ben er zeker van dat het langer gaat duren. Het is moeilijk om te voorspellen wanneer we weer kunnnen gaan voetballen. Het zal beetje bij beetje gebeuren. Het zal moeilijk worden om het normale leven weer op te pakken.”