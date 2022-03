Oppermachtige Filippo Ganna de sterkste in tijdrit in Tirreno-Adriatico

Het beloofde met een ijzersterk deelnemersveld een spektakelstuk te worden in de race tegen de klok. Met specialisten als Tadej Pogacar, Ganna en Remco Evenepoel aan de start meteen een fraaie krachtsmeting tussen de klassementsmannen.

Kasper Asgreen zette voor even de snelste tijd neer. Opvallend was de uitstekende tijd die Nederlander Thymen Arensman op de klok zette. Hij stond op dat moment derde achter de Deen en werd uiteindelijk knap zesde. Ondertussen waren Ganna en Evenepoel ook gestart. Zeker de Italiaan leek te vliegen onderweg, met qua tijd de Belg in zijn kielzog.

Gemiddelde van 54.6 km/u

Met een gemiddelde van 54.6 km/u verpulverde Ganna de tijd van Asgreen. De Italiaan bleek 24 seconden sneller dan Asgreen. Evenepoel reed knap naar een tweede tijd achter Ganna, wel nog op elf seconden van de het Italiaanse fenomeen. Pogacar reed zichzelf naar de derde plek achter de Italiaan en de Belg.

Reactie Ganna

Ganna (25) won dit jaar al tijdritten in de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence en was erop gebrand in ’de Tirreno’ hetzelfde te doen. „Ik houd van deze koers”, vertelde de Italiaan, die in 2020 al eens de - toen afsluitende - tijdrit won in de rittenkoers van de Tyrreense naar de Adriatische zee. „Ik rijd hier graag en wilde laten zien dat ik de specialist ben.” In de UAE Tour was hij in tijdrit nog geklopt door de Zwitser Stefan Bissegger, maar streed Ganna wel tot de slotdag mee om de eindzege. Pas op de laatste beklimming naar Jebel Hafeet moest hij afhaken. Pogacar won de Arabische rittenkoers.

Met een gemiddelde van meer dan 54,5 kilometer per uur was Ganna in Lido di Camaiore iedereen te snel af. „Ik heb een mooi gaatje op de anderen. Morgen is een heel andere dag, die is voor de sprinters”, keek hij uit naar de tweede etappe, van Camaiore naar Sovicille over 219 kilometer. Ganna zei zich later in de week wellicht in dienst te stellen van Richard Carapaz, de Ecuadoraanse kopman van Ineos. „We zullen zien hoe goed mijn benen zijn, maar ik wil ook werken voor Richard. Maar misschien moet ik ook energie sparen. Over twee weken wacht in Italië een belangrijke koers. Daar wil ik goed zijn”, doelde Ganna op de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo.