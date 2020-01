Motorcoureur Gonçalves (40) overlijdt tijdens Dakar Rally

Gonçalves deed voor de dertiende keer mee aan de Dakar Rally. Hij debuteerde in 2006 en eindigde vier keer in de top 10 van het klassement bij de motoren. In 2015 werd de Portugees tweede achter de Spaanse winnaar Marc Coma. Twee jaar later eindigde hij als zevende. Gonçalves boekte bij elkaar drie etappezeges in ’Dakar’. Hij reed in dienst van het rallyteam Hero MotoSports. De Portugees werd in 2013 wereldkampioen crosscountry.

In de eerste Dakar Rally door Saudi-Arabië stond Gonçalves na zes etappes op de 46e plaats in het klassement. „Paulo was een Dakar-legende”, zei rallydirecteur David Castera. „We kennen allemaal de gevaren van deze sport. Ik heb zelf vijf keer Dakar gereden en soms stapte je ’s ochtends met een knoop in je maag op de motor. Paulo was een echte prof die de risico’s kende. We leven mee met zijn familie en vrienden.”

Voor zo ver bekend is Gonçalves de eerste deelnemer die tijdens de Dakar Rally overlijdt sinds de Pool Michal Hernik. Hij stierf vijf jaar geleden door uitdroging in de extreme hitte in Zuid-Amerika. Sinds de eerste Dakar Rally in 1979 overleden bijna dertig deelnemers tijdens de wedstrijd. De uithoudingsproef voor mens en machine eiste ook al vele slachtoffers bij volgers, toeschouwers en organisatoren.