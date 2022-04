Orie: ’Ik kijk enorm uit naar traject met Leerdam’

Orie heeft hoge verwachtingen van zijn samenwerking met de 23-jarige schaatsster. „Omdat Jutta over veel flexibiliteit en veerkracht kan beschikken”, verklaart de afgestudeerd bewegingswetenschapper. „Je ziet heel duidelijk dat zij na een iets mindere periode altijd weer terugveert naar een topniveau. Dat is meestal een teken dat er nog veel rek in zit. Als dat systeem op z’n eindje loopt, is die veerkracht eruit en is er ook automatisch weinig ruimte voor progressie.”

Potentie

Leerdam is gespecialiseerd in de 500 en 1000 meter, waarbij ze het beste tot haar recht komt op laatstgenoemde afstand. Daarnaast experimenteerde ze afgelopen seizoen ook met de 1500 meter, en dat smaakt naar meer. „Mensen die heel goed zijn op de 1000 meter, hebben vaak ook potentie op de 1500 meter”, weet Orie. Bedoelt de succescoach daarmee dat Leerdam de komende jaren drie afstanden met elkaar gaat combineren? „Dat moeten we zeker gaan onderzoeken”, zegt hij stellig. „Jutta vindt dat trouwens ook.”

Orie heeft al jarenlang bovenmatige interesse in een samenwerking met Leerdam. „Ik werk graag met mensen die heel veel potentie hebben”, legt hij uit. „Ik vind haar een mooie aanvulling voor ons team en denk ook dat wij een ploeg hebben die goed bij haar past. Er zijn weinig vrouwen die een sneller rondje rijden dan Jutta, dus is het voor haar bijvoorbeeld ook handig om in bepaalde trainingen met de mannen mee te schaatsen en gebruik te maken van hun snelheid. Al met al kijken we allebei enorm uit naar dit traject.”