ADO Den Haag: relschoppers moeten rekening houden met langdurige stadionverboden

Direct na de wedstrijd die eindeloos duurde en met een ellenlange strafschoppenserie werd afgesloten ging het ernstig mis. „Wat een hoogtepunt moest worden mondde uit in een dubbele teleurstelling. Niet alleen op het veld maar vooral ook daarbuiten”, aldus de directie van de Haagse club in een verklaring.

De supporters bestormden het veld en gooide vuurwerk en stokken in het uitvak. De spelers en begeleiding van Excelsior moesten zich in allerijl veilig stellen. Direct hierop kwam de ME het stadion in om de orde te herstellen. Ook buiten gingen supporters vol in confrontatie met de politie. Zeker vier agenten raakten hierbij gewond. De politie sprak van extreem geweld. Zo werden bakstenen gegooid naar de agenten. Uitiendelijk moesten politiepaarden en honden worden ingezet. Pas na 23 uur keerde de rust terug.

Poltiie spreekt van ’extreem grof geweld’

De politie laat weten dat er zondagavond al 8 verdachten zijn aangehouden. De meesten vanwege openlijke geweldpleging en een verdachte voor belediging/bedreiging. De verdachten zitten op dit moment nog vast. Het gaat om 5 uit Den Haag en verder nog twee verdachten uit Leidschendam/Voorburg en een uit Rijswijk. Het gaat om personen tussen de 19 en 57 jaar oud. Om de identiteit van de nog niet aangehouden relschoppers te achterhalen worden camerabeelden bekeken, zo laat de politiewoordvoerder weten.

De politie laat weten dat er extreem grof geweld is gebruikt tegen de agenten en de relschoppers zeer agressief waren. Ook werd er met vuurwerk, stenen en straatmeubilair gegooid. De algemeen commandant in dienst zei dat er zeer heftig geweld werd gebruikt waarbij naar nu bekend is vier agenten verwondingen opliepen.

’Te gênant voor woorden’

„Namens ADO Den Haag schamen we ons diep voor wat er gisteren heeft plaatsgevonden.” De club liet weten dat de sfeer eerst zeer positief was in een totaal uitverkocht stadion waar alle supporters in groen en gele t-shirts waren uitgedost. „Helaas sloeg de stemming helemaal om na afloop van het duel en werd het tegenovergestelde bereikt. De club wordt (wederom) zwaar in diskrediet gebracht door een grote groep raddraaiers die zich niet kunnen gedragen. Supporters bestormden het veld en gooiden, tot het moment dat de ME ingreep, vuurwerk en andere voorwerpen richting het uitvak. Daarna ging het ook buiten het stadion volledig mis. Op verschillende plekken rondom het stadion zochten relschoppers de confrontatie met de ME.„De club laat weten excuses aan te boeden aan de supporters, spelers en staf van Excelsior die zich niet veilig hebben gevoeld.

„Het is te gênant voor woorden. Het Cars Jeans Stadion moet een open en toegankelijke plek zijn voor iedereen waar elke bezoeker zich veilig moet voelen. Naast de financiële schade en mogelijke boetes weegt de imagoschade voor de club op dit moment ook heel zwaar. Door dit soort incidenten komt de club er slecht op te staan.”

ADO Den Haag laat weten in samenspraak met alle instanties al het mogelijke doen om de raddraaiers verantwoordelijk te stellen voor de veroorzaakte schade en zwaar te bestraffen voor hun wangedrag. „Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion zullen worden geanalyseerd. We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen.”

De burgemeester van Den Haag laat weten dat een van de agenten verwondingen opliep omdat hij met een ijzeren staaf in zijn gezicht is geslagen. Ruim 80 politiemensen hebben inmiddels melding gemaakt van het extreme geweld dat tegen ze is gebruikt. De Haagse driehoek - burgemeester, hoofdofficier van justitie en politie - keurt dit geweld ten strengste af.

Burgemeester Jan van Zanen: „Stenen gooien, supporters of spelers belagen en het veld bestormen heeft niets te maken met het steunen van je club. Het was een spannende wedstrijd, waarbij emoties hoog opliepen, maar er is geen enkel excuus om je zo te gedragen.”

De driehoek laat onderzoeken wat de oorzaken zijn geweest van de ongeregeldheden. Mede op basis daarvan zullen voor voetbalseizoen 2022-2023 intensieve gesprekken plaatsvinden tussen de driehoek en bestuur en medewerkers van ADO Den Haag. Daar ligt de vraag voor hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.