Kevin De Bruyne dient klacht in tegen eigen manager

De Koster wordt onder meer verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen, zo meldt persbureau Belga. Het onderzoek dat tegen hem gevoerd wordt door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) is gestart na een klacht van De Bruyne zelf, en gaat over de commissies die De Koster zou hebben gekregen als manager van de speler van Manchester City.

Nog niet zo gek lang geleden werd het Belgisch voetbal opgeschrikt door een groot schandaal rond witwassen en matchfixing. Vooralsnog is er geen verband gemeld met deze zaak.