Ajacieden Sánchez en Álvarez met Mexico tegen Polen

Volg het duel hier op de voet middels statistieken, doelpuntenmakers en tussenstanden.

Mexico - Polen

De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino heeft voor de Ajacieden Jorge Sánchez en Edson Álvarez een basisplaats in het WK-duel met Polen. Het is voor beide teams het eerste duel in groep C, waarin eerder op de dag Saudi-Arabië verrassend te sterk was voor Argentinië. Bij Polen heeft Feyenoorder Sebastian Szymanski een basisplaats.

Bij Mexico is oud-PSV'er Hirving Lozano een van de aanvallers. Zijn voormalig ploeggenoot Érick Gutiérrez, nog steeds in Eindhovense dienst, zit op de bank. Het duel begint om 17.00 uur.

Frankrijk - Australië

Titelverdediger Frankrijk komt dinsdag ook voor het eerst in actie. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps neemt het in Al Wakrah op tegen Australië (aftrap 20.00 uur). Frankrijk werd in de aanloop naar het WK geplaagd door blessureleed. Paul Pogba en N'Golo Kanté ontbraken als gevolg van blessures al in de selectie van Deschamps en afgelopen week haakten Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema af vanwege fysieke problemen. De Franse hoop is vooral gevestigd op Kylian Mbappé.

Denemarken - Tunesië

Denemarken is het WK in Qatar begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Tunesië: 0-0. De Denen hadden op het EK van 2021 en de afgelopen Nations League nog behoorlijk indruk gemaakt, maar nu kon de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand maar weinig potten breken tegen de taaie Noord-Afrikanen.

Argentinië-Saoedi-Arabië

De eerste superstunt van het WK is een feit. Saoedi-Arabië versloeg titelfavoriet Argentinië met 2-1, dankzij twee goals in het eerste kwartier na rust. Het betekende een dramatische WK-start voor Lionel Messi, die hoopt zijn laatste mondiale eindronde te winnen.