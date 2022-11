LIVE Denemarken met Eriksen en Dolberg tegen Tunesië op WK

Denemarken - Tunesië

Denemarken begint met de voormalige Eredivisiespelers Christian Eriksen, Kasper Dolberg en Rasmus Kristensen aan zijn eerste WK-wedstrijd in Qatar, tegen Tunesië. Voor Manchester United-middenvelder Eriksen betekent het een terugkeer op het allerhoogste niveau, na zijn hartstilstand op het EK vorig jaar. Het duel begint om 14.00 uur.

Dolberg speelt na zijn drie jaar bij Ajax nu voor het Spaanse Sevilla. Kristensen kwam twee seizoenen uit voor Ajax en staat nu onder contract bij Leeds United in de Premier League. Ook Eriksen speelde voor de Amsterdammers.

Denemarken haalde vorig jaar op het EK de halve finale, waarin het verloor van Engeland.

Mexico - Polen

Frankrijk - Australië

Titelverdediger Frankrijk komt dinsdag ook voor het eerst in actie. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps neemt het in Al Wakrah op tegen Australië (aftrap 20.00 uur). Frankrijk werd in de aanloop naar het WK geplaagd door blessureleed. Paul Pogba en N'Golo Kanté ontbraken als gevolg van blessures al in de selectie van Deschamps en afgelopen week haakten Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema af vanwege fysieke problemen. De Franse hoop is vooral gevestigd op Kylian Mbappé.

Argentinië-Saoedi-Arabië

De eerste superstunt van het WK is een feit. Saoedi-Arabië versloeg titelfavoriet Argentinië met 2-1, dankzij twee goals in het eerste kwartier na rust. Het betekende een dramatische WK-start voor Lionel Messi, die hoopt zijn laatste mondiale eindronde te winnen.