LIVE Frankrijk neemt afstand van Australië: 4-1

Video

Sylvana Simons woest bij debat Kick Out Zwarte Piet-protest

Tijdens een debat in de Tweede Kamer, over de anti-Zwarte Piet-demonstranten die in Staphorst werden belaagd, schiet Kamerlid Sylvana Simons uit haar slof. Ze vindt dat minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yesilgöz niet snel genoeg doorpakt in de aanpak van het geweld.