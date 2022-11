Programma WK: toernooi van start voor Messi en titelverdediger Frankrijk

Messi begint met Argentinië aan de jacht op de enige prijs die nog ontbreekt op zijn erelijst: de wereldtitel. De Argentijnen beginnen om 11.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail-stadion aan hun eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar, tegen Saoedi-Arabië. Messi begint aan zijn vijfde en vermoedelijk laatste WK. De 35-jarige Argentijn wil zijn land dolgraag de wereldtitel bezorgen. Argentinië, dat tot de favorieten wordt gerekend, is onder leiding van bondscoach Lionel Scaloni al ruim drie jaar ongeslagen.

Titelverdediger Frankrijk komt dinsdag ook voor het eerst in actie. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps neemt het in Al Wakrah op tegen Australië (aftrap 20.00 uur). Frankrijk werd in de aanloop naar het WK geplaagd door blessureleed. Paul Pogba en N'Golo Kanté ontbraken als gevolg van blessures al in de selectie van Deschamps en afgelopen week haakten Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema af vanwege fysieke problemen. De Franse hoop is vooral gevestigd op Kylian Mbappé.

Dinsdag worden ook de wedstrijden Denemarken - Tunesië (14.00 uur) en Mexico - Polen (17.00 uur) gespeeld. Het Nederlands elftal heeft een dag na de zege op Senegal (2-0) om 09.30 uur alleen een uitlooptraining op het programma staan.