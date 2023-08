VRIJDAG 11 AUGUSTUS

Manchester United laat middenvelder Fred naar Fenerbahçe gaan

22.21 uur: Manchester United neemt afscheid van Fred. De Braziliaanse middenvelder staat voor een overstap naar Fenerbahçe, dat zo'n 15 miljoen euro voor hem betaalt.

De 30-jarige Fred had bij Manchester United nog een contract voor een jaar. Vorig seizoen kwam hij in de competitie in 35 wedstrijden in actie voor het elftal van trainer Erik ten Hag, de meeste duels als invaller.

Manchester United nam Fred in 2018 over van Sjachtar Donetsk.

Doelman De Keijzer verruilt FC Utrecht voor Heracles Almelo

19.32 uur: Fabian de Keijzer maakt in de Eredivisie de overstap van FC Utrecht naar Heracles Almelo. De 23-jarige doelman ondertekent bij de gepromoveerde club een contract voor vier jaar. Bij Utrecht had De Keijzer, met concurrentie van Vasilis Barkas en Mattijs Branderhorst, geen uitzicht op speelminuten.

„Met Fabian hebben we een talentvolle keeper in huis gehaald. Hij heeft alle nationale jeugdteams van de KNVB doorlopen en al wedstrijden in de benen op Eredivisie-niveau”, reageert Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles.

De Keijzer speelde in de Eredivisie zestien wedstrijden voor FC Utrecht.

Brighton-speler Caicedo voor recordbedrag op weg naar Liverpool

12:44 uur Liverpool staat op het punt om Moisés Caicedo van Brighton & Hove Albion vast te leggen. „Mij is verteld dat ik kan bevestigen dat er een akkoord is bereikt met de club”, zei Liverpool-coach Jürgen Klopp vrijdag tijdens een persconferentie. Volgens berichten in de media zou de club zo’n 127 miljoen euro betalen voor de 21-jarige middenvelder, waarmee het de duurste transfer ooit wordt in Engeland.

Eerder had Chelsea meerdere pogingen gedaan om Caicedo binnen te halen, maar de Londenaren konden niet voldoen aan de transferprijs voor de Ecuadoraans international. Liverpool bleek echter door de uitgaande transfers van middenvelders Jordan Henderson en Fabinho naar Saudi-Arabië genoeg geld te hebben. „We zijn geen club met eindeloze middelen, maar afgelopen zomer gebeurden een paar onvoorziene dingen”, zei Klopp. „We hadden er voor de zomer niet aan gedacht, maar nu konden we het proberen.”

Caicedo zou nog wel een medische keuring in Liverpool moeten ondergaan. Eerder contracteerde de club van de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo al middenvelder Alexis Mac Allister van Brighton.

Van Dijk heeft tot de komst van Caicedo het recordbedrag van Liverpool achter zijn naam staan. De club betaalde in december 2017 84,5 miljoen voor de huidige aanvoerder. Het record in de Premier League staat vooralsnog op naam van Enzo Fernández, die vorig jaar voor 121 miljoen euro van Benfica naar Chelsea verhuisde.

DONDERDAG 10 AUGUSTUS

FC Utrecht selecteert door in spelersgroep

23:55 uur FC Utrecht is aan het doorselecteren in de nogal ruim bemeten spelersgroep. De club uit de Domstad heeft al afscheid genomen van Mimoun Mahi en Djevencio van der Kust. De 29-jarige Mahi vertrekt transfervrij naar De Graafschap, terwijl Van der Kust (22) voor een paar ton is verkocht aan Sparta Rotterdam, waar hij heeft getekend tot medio 2026.

Meer uitgaande transfers staan op stapel. Luuk Brouwers geniet belangstelling van Fortuna Sittard en SC Heerenveen, Othmane Boussaid wordt begeerd door Union Saint-Gilloise, terwijl Fabian de Keijzer op de nominatie staat om te verkassen naar Heracles Almelo of SC Heerenveen.

Ook Tommy St. Jago en Ruben Kluivert lijken in aanmerking te komen voor een vertrek, omdat het perspectief op speeltijd voor de twee verdedigers gering is.

Sparta neemt Van der Kust over van FC Utrecht

19:05 uur Sparta Rotterdam heeft verdediger Djevencio van der Kust overgenomen van FC Utrecht. De 22-jarige linksback tekent op Het Kasteel een contract tot medio 2026. De Rotterdammers hebben een optie voor een extra seizoen.

Van der Kust debuteerde in het seizoen 2021-2022 in de Eredivisie, waarin hij 24 keer uitkwam voor de hoofdmacht van Utrecht. De verdediger speelde de meeste wedstrijden voor Jong Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Utrecht verhuurde hem in het afgelopen seizoen aan Houston Dynamo FC, dat uitkomt in de Amerikaanse competitie MLS.

„Met Djevencio trekken we een verdediger aan die bewezen heeft op Eredivisieniveau zijn mannetje te staan, maar die ook aanvallende kwaliteiten heeft”, zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta. „We waren voor onze selectie nog op zoek naar versterking in de defensie en met de komst van Djevencio hebben we nu meer mogelijkheden.”

VVV-Venlo haalt Janssen en Rutten terug

16.56 uur: Eerstedivisionist VVV-Venlo heeft verdedigers Roel Janssen en Moreno Rutten teruggehaald. Ze hebben beiden voor één seizoen getekend. Janssen en Rutten hielden bij de Limburgse club al hun conditie op peil.

Janssen (33) en Rutten (30) maakten deel uit van de ploeg die in het seizoen 2016-2017 kampioen werd van de eerste divisie. Janssen speelde de afgelopen seizoenen bij provinciegenoot Fortuna Sittard, Rutten stond bij NAC Breda onder contract.

VVV-Venlo werd afgelopen seizoen zevende in de Keuken Kampioen Divisie.

PEC Zwolle huurt buitenspeler Serrano van Athletic Club

15.24 uur: PEC Zwolle heeft met de Spanjaard Nico Serrano vlak voor het begin van de Eredivisie de gewenste aanvallende versterking binnengehaald. De 20-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Athletic Club uit Bilbao, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan CD Mirandés op het tweede niveau in Spanje. Serrano speelde het jaar ervoor mee in veertien competitiewedstrijden van Athletic Club.

Serrano heeft de hele voorbereiding meegedaan bij de club uit Bilbao en zegt fit genoeg te zijn om gelijk te kunnen spelen. „Wij waren nog op zoek naar een speler met snelheid en die voor diepgang zorgt. Nico voldoet hieraan”, licht technisch directeur Marcel Boudesteyn de overstap toe.

Het gepromoveerde PEC opent het nieuwe seizoen zaterdag met de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

In Utrecht overbodige Mahi naar De Graafschap

11.26 uur: FC Utrecht laat aanvaller Mimoun Mahi transfervrij naar De Graafschap gaan. Bij de nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen had de 29-jarige aanvaller weinig uitzicht meer op speeltijd. In Doetinchem heeft de voormalig speler van onder meer Sparta Rotterdam en FC Groningen een contract voor drie jaar getekend.

Mahi voetbalde de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis voor SC Cambuur. Na drie jaar en vijftig wedstrijden is zijn tijd bij FC Utrecht nu definitief ten einde. „We zijn met Mimoun in gesprek gegaan over zijn situatie en hebben met hem meegedacht toen De Graafschap zich voor hem meldde”, licht technisch directeur Jordy Zuidam het transfervrije vertrek toe.

De Graafschap is de nummer tien van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ’Superboeren’ beginnen de nieuwe jaargang vrijdag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Bekijk de transfers van voor 10 augustus: