Sander van de Streek naar Turkije, Nacer Chadli terug in België

VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Voormalig FC Twente-aanvaller Chadli definitief naar Westerlo

17.36 uur: Westerlo heeft Nacer Chadli definitief overgenomen van het Turkse Basaksehir. De 34-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Belgische voetbalclub.

Chadli zette zijn handtekening onder een 1-jarig contract. In Nederland maakte hij in het verleden naam bij AGOVV en FC Twente.

In 2013 verkaste Chadli naar Engeland, waar hij voor Tottenham Hotspur en West Bromwich Albion uitkwam. Na periodes bij AS Monaco en Anderlecht belandde Chadli in 2020 in Turkije.

De 66-voudig international van België kon bij Basaksehir niet genoeg zijn stempel drukken en trok vorig jaar september naar Westerlo, hopend op een selectie voor het WK voetbal in Qatar. Die bleef uit en in mei zwaaide hij af bij de Rode Duivels.

Van de Streek vervolgt loopbaan bij Turkse Antalyaspor

14.59 uur: Sander van de Streek vervolgt zijn carrière op het Turkse hoogste niveau. De 30-jarige aanvallende middenvelder heeft voor twee jaar getekend bij Antalyaspor, met een optie voor een extra jaar.

Van de Streek speelde de afgelopen zes jaar bij FC Utrecht, kon ook blijven in de Domstad, maar koos ervoor om gebruik te maken van zijn transfervrije status.

De oud-speler van Vitesse en SC Cambuur speelde 212 competitiewedstrijden voor FC Utrecht en scoorde daarin 57 keer.

Antalyaspor werd vorig seizoen dertiende in de Turkse competitie.

Liverpool presenteert Japanse international Endo

14.40 uur: Liverpool heeft de Japanner Wataru Endo aan de selectie toegevoegd. De 30-jarige middenvelder wordt overgenomen van het Duitse VfB Stuttgart.

De Japanse international heeft voor vier jaar getekend bij Liverpool en kost de Engelsen naar verluidt zo’n 20 miljoen euro.

Endo kwam vijf jaar geleden vanuit Japan naar Europa en speelde eerst in België bij Sint-Truiden. In 2019 ging hij op huurbasis naar Stuttgart en een jaar later werd Endo definitief ingelijfd.

„Ik ben ontzettend blij”, aldus Endo in een eerste reactie. „Het is voor mij altijd een droom geweest om in de Premier League te spelen. Liverpool is ook nog eens een van de grootste clubs ter wereld.”

Oud-topscorer Finnbogason vervolgt loopbaan bij KAS Eupen

14.35 uur: Alfred Finnbogason vervolgt zijn carrière bij KAS Eupen. De 34-jarige IJslandse international, die in het verleden furore maakte bij sc Heerenveen, tekende een tweejarig contract bij de Belgische club.

„We wilden de centrale as van ons team versterken met ervaren spelers. Daarbij keken we vooral naar kwaliteit en karakter. Alfred voldoet aan deze criteria en wil zich opnieuw bewijzen in onze competitie”, zei algemeen directeur Christoph Henkel.

Finnbogason speelde tussen 2012 en 2014 bij Heerenveen. Hij maakte 53 doelpunten in 65 wedstrijden voor de Friese club. In zijn tweede seizoen werd hij met 29 treffers topscorer van de Eredivisie.

Finnbogason speelde in het verleden ook voor onder meer Sporting Lokeren, Real Sociedad en FC Augsburg. Vorig seizoen kwam hij uit voor het Deense Lyngby.

Chelsea legt Belgische middenvelder Lavia voor zeven jaar vast

11:41 uur Chelsea heeft middenvelder Roméo Lavia overgenomen van Southampton. De 19-jarige Belg tekende een contract voor zeven jaar. Volgens mediaberichten zou de club uit Londen circa 60 miljoen euro hebben betaald voor de nieuwe aanwinst.

„Ik ben erg blij om bij Chelsea te komen en deel uit te maken van dit mooie project”, zei Lavia. „Het is een geweldige voetbalclub met een grote geschiedenis en ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Ik kan niet wachten om al mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en samen wat op te bouwen en geweldige dingen te bereiken.”

Lavia doorliep in België de jeugdopleiding van Anderlecht, voordat hij in 2020 overstapte naar Manchester City. Hij wist niet door te breken in Manchester en vervolgde vorige zomer zijn carrière bij Southampton. Lavia maakte in maart zijn debuut voor het Belgische elftal.

DONDERDAG 17 AUGUSTUS

Doelman Bono van Europa League-winnaar Sevilla naar Al-Hilal

23.22 uur: De Marokkaanse doelman Yassine Bounou, ook wel bekend als Bono, verruilt Europa League-winnaar Sevilla voor Al-Hilal. De 32-jarige keeper gaat bij de club uit Saudi-Arabië samenspelen met onder anderen Neymar, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly en Sergej Milinkovic-Savic. Deze topvoetballers verlieten Europa deze zomer ook voor een lucratief contract bij Al-Hilal.

De Saudische club betaalt naar verluidt ruim 20 miljoen euro voor Bono, die sinds 2019 voor Sevilla speelde. Hij won met de Spaanse club twee keer de Europa League: in 2020 en afgelopen seizoen, door in de finale AS Roma via strafschoppen te verslaan. Bono stopte twee penalty’s van de Italianen. Sevilla verloor woensdag de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Champions League-winnaar Manchester City via penalty’s.

De Marokkaanse doelman behoorde eind vorig jaar op het WK in Qatar ook tot de uitblinkers. Marokko eindigde als vierde, na een nederlaag in de halve finales tegen Frankrijk (0-2). In de strijd om het brons was Kroatië met 2-1 te sterk. Dankzij zijn sterke prestaties werd Bono door de FIFA genomineerd voor de prijs van doelman van het jaar. Die ging in februari op het FIFA-gala echter naar de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez, de Marokkaan eindigde als derde in de verkiezing.

NEC haalt met Sano tweede Japanner binnen

17.30 uur: NEC heeft opnieuw versterking gehaald uit Japan. Na aanvaller Koki Ogawa gaat ook Kodai Sano in Nijmegen voetballen. De 19-jarige middenvelder komt over van de Japanse tweededivisionist Fagiano Okayama en ondertekende een contract voor vijf jaar bij NEC.

„Kodai is een technisch vaardige speler, die op meerdere aanvallende posities uit de voeten kan”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. „We hebben hem afgelopen zomer goed bekeken tijdens het WK voor spelers onder 20 jaar, waarin hij elke wedstrijd basisspeler was. Met zijn drive is hij een waardevolle toevoeging aan onze selectie en we kijken ernaar uit om met hem aan de slag te gaan.”

NEC nam eerder deze zomer al Ogawa (26) op huurbasis over van Yokohama FC, met een optie tot koop. De spits scoorde zondag bij zijn debuut tegen Excelsior, maar NEC verloor dat duel diep in de blessuretijd met 4-3.

Mainz op vinkentouw voor PSV’er Mwene

15.14 uur: FSV Mainz zit op het vinkentouw voor Phillipp Mwene. Duitse bronnen geven aan, dat de Bundesligaclub al enige tijd een akkoord heeft met de speler voor de linksbackpositie, maar in afwachting is van groen licht van diens huidige werkgever. Mwene, die nog een contract heeft tot medio 2024, lijkt te kunnen vertrekken, als PSV erin slaagt Sergino Dest te huren van FC Barcelona.

Bronnen rond de oud-Ajacied schatten die kans in op fifty-fifty. In dat geval heeft PSV een overschot aan vleugelverdedigers en mag Mwene weg voor een kleine vergoedingssom van naar schatting rond de 2 miljoen euro. De 29-jarige Oostenrijker, die medio 2020 transfervrij door PSV werd overgenomen van FSV Mainz 05, heeft 73 wedstrijden voor PSV achter zijn naam en kwam daarin tot drie doelpunten.

Amerikaanse jeugdinternational naar ADO Den Haag

14.23 uur: ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Amerikaanse jeugdinternational Justin Ché. De club huurt de 19-jarige verdediger voor één seizoen van Brøndby IF.

Ché is een product uit de jeugdopleiding van FC Dallas, waar hij in 2020 zijn eerste contract tekende. Vorig seizoen werd Ché verhuurd aan het Duitse Hoffenheim uitkomend in de Bundesliga. Ook speelde hij een jaar in de belofteploeg van Bayern München

Fortuna Sittard verhuurt aanvaller Tasci aan MVV

12.47 uur: Fortuna Sittard verhuurt aanvaller Tunahan Tasci komend seizoen aan MVV Maastricht. De 21-jarige geboren Nijmegenaar kwam afgelopen jaargang in de Eredivisie niet verder dan tien invalbeurten en gaat het nu een niveau lager proberen. Tasci verlengde begin dit jaar zijn contract in Sittard nog tot de zomer van 2026.

Tasci kwam in het seizoen 2020/2021 bij Jong Ajax al tot vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In 2021 stapte hij over naar Fortuna, de nummer 13 van afgelopen Eredivisieseizoen.

RKC haalt Reuven Niemeijer terug naar Nederland

12.20 uur: Reuven Niemeijer (28) komt dit seizoen uit voor RKC Waalwijk. Dat heeft hij zelf bevestigd. De club van trainer Henk Fraser neemt de schaduwspits over van Brescia, waar hij het afgelopen seizoen actief was. Niemeijer had bij de Italiaanse club nog een contract tot de zomer van 2024 met optie. Hij kreeg maar één keer een basisplaats bij Brescia, dat uitkomt in de Serie B.

Met Thijs Dallinga aan zijn zijde was Niemeijer in het seizoen 2021-2022 bij 37 doelpunten van Excelsior betrokken. Hij had er een aflopend contract. Gesprekken over een nieuwe verbintenis liepen op niets uit. Daarom vertrok hij naar Italië. Niemeijer speelde verder voor Heracles en Emmen.

Chistopher Mamengi van FC Utrecht naar Almere City

11.06 uur: FC Utrecht is verder aan het doorselecteren in de selectie. Verdediger Christopher Mamengi verhuist naar Almere City, waar hij voor drie jaar heeft getekend met een optie voor een vierde jaar.

De club uit de Domstad staat ook op het punt om afscheid te nemen van Luuk Brouwers. De middenvelder, die vorig seizoen voor 750.000 euro werd overgenomen van Go Ahead Eagles, verhuist voor eenzelfde bedrag naar SC Heerenveen, als de laatste plooien worden gladgestreken. Daarop vooruitlopend ondergaat de Brabander al de medische keuring in Friesland. SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen werkt bij zijn vorige club Go Ahead Eagles al succesrijk samen met Brouwers.

Hoewel FC Utrecht met Jens Toornstra, Can Bozdogan, Zidane Iqbal, Bart Ramselaar, Zakaria Labyad en Victor Jensen nog meerdere middenvelders onder contract heeft staan, lijkt er toch een vervanger voor Brouwers gehaald te worden. FC Utrecht is met Borussia Mönchengladbach in onderhandeling over het huren met een optie tot koop van de 19-jarige Deense middenvelder Oscar Fraulo, een oud-speler van FC Midtjylland.

Armenteros verruilt Heracles voor Saoedische club Al-Kholood

10.51 uur: Samuel Armenteros vertrekt bij Heracles Almelo. De 33-jarige Zweedse spits gaat in Saoedi-Arabië aan de slag bij Al-Kholood.

Armenteros voetbalde drie verschillende periodes bij Heracles. Vorig seizoen had hij een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. De aanvaller kwam tot 188 duels voor Heracles waarin hij 71 keer scoorde. Armenteros kwam verder onder meer uit voor Feyenoord, Anderlecht en Benevento.

„Ik kwam hier binnen als een net 19-jarige jongen en sinds de eerste week voelde ik me al op mijn plek. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor alles wat jullie voor mij hebben betekend”, schrijft Armenteros in een open brief aan de supporters van Heracles, dat nog zoekt naar een gepast moment om officieel afscheid te nemen.

WOENSDAG 16 AUGUSTUS

Sander van de Streek naar Turkije

22.58 uur: De kans is groot, dat Sander van de Streek zijn carrière voortzet in Turkije. De middenvelder is transfervrij en legde een aanbieding van FC Utrecht naast zich neer, omdat hij graag een buitenlands avontuur wilde maken.

Inmiddels heeft de Barnevelder een akkoord op hoofdlijnen bereikt met het Turkse Antalyaspor. De verwachting is dat de overgang de komende dagen definitief wordt afgerond.

Van de Streek (30) heeft zes seizoenen voor FC Utrecht gespeeld en was daarvoor actief voor SC Cambuur en Flora Tallinn in Estland. De gemakkelijk scorende middenvelder genoot zijn opleiding bij Vitesse.

Arnautovic keert na 13 jaar terug bij Internazionale

22.17 uur: Marko Arnautovic is na 13 jaar terug bij Internazionale. De 34-jarige aanvaller uit Oostenrijk komt over van Bologna. De verliezend finalist van de laatste editie van de Champions League huurt hem eerst voor een seizoen en neemt hem volgend jaar definitief over.

Arnautovic verliet FC Twente in 2010 voor Internazionale. Hij speelde vervolgens voor Werder Bremen, Stoke City, West Ham United, Shanghai Port en Bologna. Internazionale was op zoek naar een aanvaller. De club nam deze zomer afscheid van Romelu Lukaku en Edin Dzeko.

Arnautovic wordt bij Internazionale ploeggenoot van de Nederlandse verdedigers Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Hij kreeg in zijn eerste periode nauwelijks speeltijd bij de Italiaanse topclub. „Maar ik was toen een heethoofd en meer een supporter”, zei hij woensdag bij zijn presentatie. „Nu ben ik hier gekomen om belangrijk te zijn. Ik wil prijzen winnen

AC Milan verhuurt De Ketelaere aan Atalanta

20.07 uur: Charles De Ketelaere voetbalt dit seizoen voor Atalanta. De club uit Bergamo huurt de aanvaller uit België van AC Milan, waar hij afgelopen seizoen geen indruk maakte.

Atalanta betaalt een huursom van ruim 3 miljoen euro voor de 22-jarige speler. De club kan hem volgend jaar voor 22 miljoen euro definitief overnemen. AC Milan betaalde vorig jaar 35 miljoen euro aan Club Brugge voor De Ketelaere. Hij maakte in veertig duels in verschillende competities geen doelpunt voor AC Milan.

Eerder deze zomer onderzocht PSV of het De Ketelaere kon huren.

Danique Noordman van PEC Zwolle naar Ajax

16:23 uur Danique Noordman verruilt PEC Zwolle voor Ajax. De 19-jarige jeugdinternational tekent een contract tot de zomer van 2026 in Amsterdam.

„Danique is een speelster met heel veel potentie”, weet Daphne Koster, manager van de voetbalsters van Ajax. „Hoewel ze nog maar 19 jaar is, heeft ze al meer dan zestig Eredivisiewedstrijden achter haar naam staan. Dat maakt van haar een mooie mix van talent en ervaring.”

Lovro Majer van Stade Rennes naar VfL Wolfsburg

14:41 uur Lovro Majer verhuist van Stade Rennes naar VfL Wolfsburg. De 25-jarige Kroatische international ondertekende een contract tot de zomer van 2028. Volgens berichten in de media zou de Duitse club 25 miljoen euro betalen voor de middenvelder.

Majer speelde sinds 2021 voor Stade Rennes en maakte zes doelpunten in 62 wedstrijden voor de Franse ploeg. Eerder kwam hij onder meer uit voor Dinamo Zagreb. Majer kreeg speeltijd in alle zeven wedstrijden van zijn land op het WK eind vorig jaar en maakte één treffer. Kroatië veroverde in Qatar de bronzen medaille.

AS Roma haalt Argentijnse middenvelder Paredes terug

10.22 uur: AS Roma heeft de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes teruggehaald. De 29-jarige Paredes komt over van Paris Saint-Germain, dat hem afgelopen seizoen had verhuurd aan Juventus. De international speelde tussen 2014 en 2017 al voor AS Roma.

Paredes was onderdeel van het Argentijnse elftal dat eind vorig jaar in Qatar onder aanvoering van Lionel Messi het WK won. Tijdens de kwartfinales tegen Oranje haalde hij zich de woede van onder anderen Virgil van Dijk op de hals toen hij de bal hard in de dug-out van Oranje trapte en door Van Dijk naar de grond werd gewerkt.

De middenvelder ondertekende bij AS Roma een contract voor twee jaar. Hij wordt bij de Italiaanse club van trainer José Mourinho ploeggenoot van Rick Karsdorp.

De Argentijn speelde eerder in eigen land voor Boca Juniors, voor de Italiaanse clubs Chievo en Empoli en in Rusland voor Zenit. Begin 2019 verruilde hij Sint-Petersburg voor Parijs.

Ook Renato Sanches (25), eveneens PSG, gaat op huurbasis naar AS Roma. Beide clubs hebben ook al afspraken gemaakt over een mogelijke definitieve overstap aan het einde van het seizoen. De Portugese international verhuisde vorig jaar van Lille naar Parijs, maar hij wist geen basisspeler te worden bij de Franse topclub.

Sanches speelde eerder voor onder meer Benfica en Bayern München. Hij veroverde in 2016 met Portugal de Europese titel en werd toen gekozen tot grootste talent van het toernooi.

Fodé Fofana rest van het seizoen bij Willem II

09.04 uur: Fodé Fofana speelt de rest van het seizoen bij Willem II. De Tilburgse club bereikte met PSV overeenstemming over een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen. Er was ook interesse uit onder meer Rusland voor de 20-jarige spits.

Fofana maakte deel uit van de selectie van Jong PSV. In de plannen van Peter Bosz kwam hij niet voor. Vorig seizoen speelde hij onder Ruud van Nistelrooy nog veertien minuten in het eerste team van PSV. Bij de 1-0 uitnederlaag tegen Emmen fungeerde hij als invaller. Fofana is geboren in Groningen. Tussen 2013 en 2015 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. Daarna stapte hij over naar de jeugd van PSV.

DINSDAG 15 AUGUSTUS

Union Berlin haalt Gosens terug naar Duitsland

22.41 uur: Robin Gosens gaat met Union Berlin de Champions League in. De middenvelder wordt overgenomen van Internazionale.

Voor Gosens geldt de transfer naar Union als een terugkeer op Duitse bodem. De international van Die Mannschaft, die ook Nederlandse roots heeft, speelde elf jaar geleden in de jeugdopleiding van VfL Rhede.

Gosens speelde in het verleden naast Inter ook voor Atalanta Bergamo, Heracles Almelo, FC Dordrecht en Vitesse.

Bekijk hieronder de aankondiging.

FC Twente bevestigt komst Van Hoorenbeeck

19.48 uur: Alec van Hoorenbeeck is definitief speler van FC Twente. De tukkers presenteren de Belgische verdediger op hun website. De linkspoot wordt in eerste instantie gehuurd, maar er is een optie tot koop bedongen.

Technisch directeur Arnold Bruggink is blij met de komst van Van Hoorenbeeck: „We zijn al een tijdje op zoek naar een linker centrale verdediger, met de komst van Alec hebben we dit nu ingevuld. Daarnaast heeft hij regelmatig als linksback gespeeld. Het is mooi dat hij daar ook uit de voeten kan. Alec is comfortabel aan de bal, is snel en heeft lengte, precies wat we zochten. Het is een intelligente jongen, met een goed karakter, die zich snel gaat aanpassen. Zijn komst geeft de staf een extra optie in de verdediging.”

Bekijk ook: FC Twente haalt Belgische verdediger terug naar Nederland

De 24-jarige Belg werd drie jaar geleden voor een seizoen aan Helmond Sport verhuurd. Hij is donderdag nog niet speelgerechtigd voor de return tegen Riga in de derde voorronde van de Conference League. FC Twente verdedigt in Letland een voorsprong van 2-0.

Doelman Flekken ziet concurrent Raya naar Arsenal gaan

16.30 uur: Arsenal heeft zich versterkt met doelman David Raya. De 27-jarige Spanjaard komt over van Brentford, waar hij vorig seizoen alle competitiewedstrijden in de Premier League onder de lat stond. De van SC Freiburg overgekomen Nederlander Mark Flekken is nu de eerste doelman van Brentford, dat zondag de competitie begon met een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur (2-2).

Aaron Ramsdale is voorlopig de eerste keuze onder de lat bij Arsenal, dat de optie heeft om Raya na dit seizoen definitief over te nemen. Arsenal zocht een extra doelman na het vertrek van Matt Turner naar Nottingham Forest.

Feyenoord ontbindt contract middenvelder Antonucci

14.46 uur: Feyenoord heeft het contract van middenvelder Francesco Antonucci „in goed overleg” ontbonden. De 24-jarige Belg met Italiaanse wortels is zodoende vrij om een nieuwe werkgever te zoeken.

Antonucci kwam in 2020 over van AS Monaco. Hij werd sindsdien gedurende twee periodes verhuurd aan FC Volendam en kwam nooit in actie voor Feyenoord in de Eredivisie.

VVV-Venlo verkoopt spits Venema voor ’mooi bedrag’ aan Fransen

10:58 uur VVV-Venlo heeft aanvaller Nick Venema voor een „mooi bedrag” aan de Franse Ligue 2-club Valenciennes FC verkocht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wilde de 24-jarige spits graag behouden, maar kreeg naar eigen zeggen „een aanbod waar we simpelweg geen nee tegen kunnen zeggen.” Venema had nog een contract voor twee jaar in Venlo.

„Na Ennio van der Gouw verkopen we opnieuw voor een mooi bedrag een speler die we een jaar geleden transfervrij binnen hebben gehaald”, reageert interim-technisch manager Marc van Hintum. „Dus ondanks dat het jammer is om afscheid te nemen van Nick is dit een hele mooie transfer voor hem en voor de club.” Doelman Van der Gouw vertrok vorige maand naar Zulte Waregem.

VVV huurde Venema eerst een halfjaar van FC Utrecht en nam hem een jaar geleden definitief over. In 58 wedstrijden voor de Limburgers scoorde de spits 21 keer. „Ik ben blij dat ik een transfer kan maken naar een grote competitie in een groot voetballand”, zegt Venema zelf over het ondertekenen van een contract voor drie jaar op het tweede niveau van Frankrijk.

MAANDAG 14 AUGUSTUS

Kapers op de kust voor PSV’er Fofana

00.22 uur: Er zijn kapers op de kust verschenen voor Willem II-target Fodé Fofana. De spits van Jong PSV, die in Eindhoven weinig perspectief heeft, staat inmiddels ook in de belangstelling van Vitesse en een club uit Rusland.

De geboren Groninger heeft familiale roots in zowel het Afrikaanse Guinee als Rusland. De spits kwam acht jaar geleden vanuit de jeugdopleiding van Barcelona naar die van PSV en werd jarenlang gezien als een grote belofte. Verder dan drie duels in de hoofdmacht is Fofana echter niet gekomen, mede door allerlei blessureleed. Namens Jong PSV maakte Fofana in de Keuken Kampioen Divisie veertien doelpunten in 35 wedstrijden. Vitesse is een geduchte concurrent van Willem II.

De Arnhemse club heeft inmiddels ook wat te besteden op de transfermarkt door de verkoop van Maxi Wittek aan VfL Bochum, terwijl Vitesse met AZ in onderhandeling is over een verkoop van Million Manhoef. Daar zouden meerdere miljoenen mee gemoeid zijn. Willem II, dat eerder deze zomer Jizz Hornkamp kwijtraakte aan Heracles Almelo, is op zoek naar een versterking van de spitspositie en hoopt daarvoor op Fofana.

Zwitser Zakaria verruilt Juventus voor AS Monaco

22.22 uur: Denis Zakaria vertrekt bij Juventus. De 26-jarige Zwitserse middenvelder ondertekende maandag een vijfjarig contract bij AS Monaco. Zakaria kwam twee jaar geleden over van Borussia Mönchengladbach, maar bij Juventus wist hij nooit door te breken. De Italianen verhuurden hem vorig seizoen aan Chelsea. Volgens Franse media betaalt AS Monaco 20 miljoen euro voor Zakaria, die tot dusverre 49 interlands speelde.

Feyenoord verhuurt Argentijn Bullaude aan Boca Juniors

18.53 uur: Feyenoord verhuurt Ezequiel Bullaude voor de rest van dit seizoen aan Boca Juniors. De 22-jarige Argentijnse aanvallende middenvelder had bij trainer Arne Slot geen uitzicht op een basisplaats en mag nu in eigen land speelminuten gaan maken.

Bullaude kwam een jaar geleden over van de Argentijnse club Godoy Cruz. Vorig seizoen deed hij in de Eredivisie mee in negen wedstrijden, allemaal als invaller. Bullaude heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2027.

Bucker vertrekt naar Roda

13.41 uur: Koen Bucker vertrekt bij Heracles Almelo. De 27-jarige doelman tekent een tweejarig contract bij Roda JC Kerkrade.

Bucker kwam in de zomer van 2018 over van AZ, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In zijn vijf jaar bij Heracles Almelo speelde hij in totaal 19 wedstrijden. Bucker was eveneens onderdeel van de selectie die kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie in het seizoen 2022-2023.

Real Madrid huurt keeper Kepa van Chelsea

11.26 uur: Real Madrid huurt keeper Kepa Arrizabalaga tot het einde van het seizoen van Chelsea. De 28-jarige Spanjaard is door Real vastgelegd omdat de Belg Thibaut Courtois lang uit de roulatie is wegens een knieblessure.

Kepa staat sinds 2018 onder contract bij Chelsea, dat hem vijf jaar geleden overnam van Club Athletic uit Bilbao. Hij won met de Londense club zowel de Champions League als de Europa League.

Real Madrid begon afgelopen weekend goed aan de competitie. Club Athletic werd met 2-0 verslagen.

Chelsea nam begin deze maand Robert Sánchez over van Brighton & Hove Albion. Hij stond afgelopen weekend ook onder de lat in de competitiewedstrijd tegen Liverpool (1-1).

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Verdediger Tjoe-A-On verlaat Excelsior voor Swansea City

16.51 uur: Tjoe-A-On verlaat Excelsior en gaat voetballen voor Swansea City. De 21-jarige verdediger heeft nagenoeg de hele jeugdopleiding van de club uit Rotterdam doorlopen. Hij tekende vier jaar geleden zijn eerste profcontract bij Excelsior.

Swansea City speelt in het Championship, het tweede niveau van Engeland. Volgens technisch manager Niels van Duinen laat de transfer van Tjoe-A-On zien dat Excelsior op de goede weg is. Hij wijst op Jerdy Schouten, Mats Wieffer en Thijs Dallinga, die na hun vertrek bij Excelsior afgelopen seizoen goed presteerden bij respectievelijk Bologna, Feyenoord en Toulouse.

Fenerbahçe haalt na Tadic en Szymanski ook Fred binnen

16.05 uur: De Turkse voetbalclub Fenerbahçe heeft zondag de komst van de Braziliaanse middenvelder Fred afgerond. De 30-jarige international komt voor zo’n 15 miljoen euro over van Manchester United. Fred, die sinds 2018 voor de Engelse topclub speelde, was onder trainer Erik ten Hag niet verzekerd van een basisplaats.

De middenvelder ondertekende een contract voor vier jaar in Istanbul, met een optie op nog een jaar. Fenerbahçe versterkte zich deze zomer ook al met onder anderen Dusan Tadic (Ajax) en Sebastian Szymanski, die vorig seizoen met Feyenoord kampioen werd.

De Turkse club staat binnenkort mogelijk tegenover FC Twente in de play-offs van de Conference League. Beide ploegen wonnen donderdag hun eerste duel in de derde voorronde. Fenerbahçe versloeg Maribor met 3-1, FC Twente won met 2-0 van Riga FC. Als ze komende donderdag ook de return tot een goed einde brengen, gaan Fenerbahçe en FC Twente met elkaar strijden om een plek in het hoofdtoernooi.

Laurit Krasniqi waarschijnlijk naar Roda JC

12.22 uur: Laurit Krasniqi (22) staat op het punt om Antwerp te verlaten. De Belgisch-Kosovaarse verdediger, een echt jeugdproduct van de Great Old, staat dicht bij een uitleenbeurt aan Roda JC. De club uit Kerkrade heeft absoluut nog een linksback nodig en voor Krasniqi zelf is het een prima kans om ervaring op te doen.

Bij Antwerp kwam hij tot dusver vijf keer in actie voor de eerste ploeg, met als hoogtepunt zijn goal op het veld van het Kosovaarse Drita, één jaar geleden, waarmee hij zijn ploeg een voorronde verder bracht in de Conference League. Hij mocht deze zomer weer mee op stage van Mark van Bommel, maar gezien de concurrentie lijkt een tijdelijk vertrek een goed idee. Wie weet kan hij nadien alsnog doorbreken op de Bosuil, waar hij tot 2025 onder contract ligt.

Diego Costa verkast naar Braziliaanse topclub Botafogo

10.05 uur: Diego Costa zet zijn loopbaan voort bij de Braziliaanse topclub Botafogo. De Spaanse spits heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend in Rio de Janeiro.

„Diego Costa is de nieuwste aanwinst van de Botafogo-familie. De aanvaller zal ons zwart-witte team versterken tot het einde van het seizoen”, meldde Botafogo. De 34-jarige aanvaller vertrok deze zomer na een teleurstellend seizoen bij Wolverhampton Wanderers.

In het verleden was Costa wel succesvol bij Chelsea en Atlético Madrid. De 24-voudig international kwam ook uit voor de Braziliaanse club Atlético Mineiro.

Botafogo gaat halverwege de competitie aan de leiding in Brazilië.

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

Peter Leeuwenburgh kiest voor avontuur op Cyprus

21:21 uur Peter Leeuwenburgh vervolgt zijn carrière op Cyprus. De voormalige doelman van Jong Ajax, FC Dordrecht en FC Groningen heeft een akkoord bereikt met Apollon Limassol. Als de medische keuring goed verloopt, tekent de 1,96 meter lange keeper een contract tot medio 2025 bij de Cypriotische club.

Leeuwenburgh zat zonder club na zijn vertrek bij FC Groningen, waarvoor hij 42 duels in actie kwam. Voor de doelman uit Heinenoord is het zijn tweede buitenlandse avontuur. Eerder stond Leeuwenburgh onder contract bij Cape Town City in Zuid-Afrika.

Bij Apollon, viervoudig kampioen van Cyprus, wordt de doelman ploeggenoot van voormalig Frans international Mathieu Valbuena, die deze zomer is overgenomen van Olympiakos Piraeus.

Dembélé verhuist van Barcelona naar Paris Saint-Germain

11.33 uur: Paris Saint-Germain heeft de komst van de Franse international Ousmane Dembélé afgerond. De 26-jarige aanvaller komt over van Barcelona en tekende een contract voor vijf jaar bij de Franse landskampioen. Dembélé had in Spanje een clausule in zijn overeenkomst dat hij voor 50 miljoen euro kon vertrekken.

„Ik ben erg blij dat ik bij Paris Saint-Germain ga spelen”, zei Dembélé. „Ik hoop dat ik me hier kan blijven ontwikkelen en iedereen die van de club houdt trots kan maken.”

Dembélé arriveerde in 2017 in Barcelona en maakte 40 doelpunten in 185 wedstrijden. Hij veroverde met de club onder meer drie landstitels. Eerder speelde hij voor Stade Rennes en Borussia Dortmund.

VRIJDAG 11 AUGUSTUS

Manchester United laat middenvelder Fred naar Fenerbahçe gaan

22.21 uur: Manchester United neemt afscheid van Fred. De Braziliaanse middenvelder staat voor een overstap naar Fenerbahçe, dat zo’n 15 miljoen euro voor hem betaalt.

De 30-jarige Fred had bij Manchester United nog een contract voor een jaar. Vorig seizoen kwam hij in de competitie in 35 wedstrijden in actie voor het elftal van trainer Erik ten Hag, de meeste duels als invaller.

Manchester United nam Fred in 2018 over van Sjachtar Donetsk.

Doelman De Keijzer verruilt FC Utrecht voor Heracles Almelo

19.32 uur: Fabian de Keijzer maakt in de Eredivisie de overstap van FC Utrecht naar Heracles Almelo. De 23-jarige doelman ondertekent bij de gepromoveerde club een contract voor vier jaar. Bij Utrecht had De Keijzer, met concurrentie van Vasilis Barkas en Mattijs Branderhorst, geen uitzicht op speelminuten.

„Met Fabian hebben we een talentvolle keeper in huis gehaald. Hij heeft alle nationale jeugdteams van de KNVB doorlopen en al wedstrijden in de benen op Eredivisie-niveau”, reageert Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles.

De Keijzer speelde in de Eredivisie zestien wedstrijden voor FC Utrecht.

Brighton-speler Caicedo voor recordbedrag op weg naar Liverpool

12:44 uur Liverpool staat op het punt om Moisés Caicedo van Brighton & Hove Albion vast te leggen. „Mij is verteld dat ik kan bevestigen dat er een akkoord is bereikt met de club”, zei Liverpool-coach Jürgen Klopp vrijdag tijdens een persconferentie. Volgens berichten in de media zou de club zo’n 127 miljoen euro betalen voor de 21-jarige middenvelder, waarmee het de duurste transfer ooit wordt in Engeland.

Eerder had Chelsea meerdere pogingen gedaan om Caicedo binnen te halen, maar de Londenaren konden niet voldoen aan de transferprijs voor de Ecuadoraans international. Liverpool bleek echter door de uitgaande transfers van middenvelders Jordan Henderson en Fabinho naar Saudi-Arabië genoeg geld te hebben. „We zijn geen club met eindeloze middelen, maar afgelopen zomer gebeurden een paar onvoorziene dingen”, zei Klopp. „We hadden er voor de zomer niet aan gedacht, maar nu konden we het proberen.”

Caicedo zou nog wel een medische keuring in Liverpool moeten ondergaan. Eerder contracteerde de club van de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo al middenvelder Alexis Mac Allister van Brighton.

Van Dijk heeft tot de komst van Caicedo het recordbedrag van Liverpool achter zijn naam staan. De club betaalde in december 2017 84,5 miljoen voor de huidige aanvoerder. Het record in de Premier League staat vooralsnog op naam van Enzo Fernández, die vorig jaar voor 121 miljoen euro van Benfica naar Chelsea verhuisde.

DONDERDAG 10 AUGUSTUS

FC Utrecht selecteert door in spelersgroep

23:55 uur FC Utrecht is aan het doorselecteren in de nogal ruim bemeten spelersgroep. De club uit de Domstad heeft al afscheid genomen van Mimoun Mahi en Djevencio van der Kust. De 29-jarige Mahi vertrekt transfervrij naar De Graafschap, terwijl Van der Kust (22) voor een paar ton is verkocht aan Sparta Rotterdam, waar hij heeft getekend tot medio 2026.

Meer uitgaande transfers staan op stapel. Luuk Brouwers geniet belangstelling van Fortuna Sittard en SC Heerenveen, Othmane Boussaid wordt begeerd door Union Saint-Gilloise, terwijl Fabian de Keijzer op de nominatie staat om te verkassen naar Heracles Almelo of SC Heerenveen.

Ook Tommy St. Jago en Ruben Kluivert lijken in aanmerking te komen voor een vertrek, omdat het perspectief op speeltijd voor de twee verdedigers gering is.

Sparta neemt Van der Kust over van FC Utrecht

19:05 uur Sparta Rotterdam heeft verdediger Djevencio van der Kust overgenomen van FC Utrecht. De 22-jarige linksback tekent op Het Kasteel een contract tot medio 2026. De Rotterdammers hebben een optie voor een extra seizoen.

Van der Kust debuteerde in het seizoen 2021-2022 in de Eredivisie, waarin hij 24 keer uitkwam voor de hoofdmacht van Utrecht. De verdediger speelde de meeste wedstrijden voor Jong Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Utrecht verhuurde hem in het afgelopen seizoen aan Houston Dynamo FC, dat uitkomt in de Amerikaanse competitie MLS.

„Met Djevencio trekken we een verdediger aan die bewezen heeft op Eredivisieniveau zijn mannetje te staan, maar die ook aanvallende kwaliteiten heeft”, zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta. „We waren voor onze selectie nog op zoek naar versterking in de defensie en met de komst van Djevencio hebben we nu meer mogelijkheden.”

VVV-Venlo haalt Janssen en Rutten terug

16.56 uur: Eerstedivisionist VVV-Venlo heeft verdedigers Roel Janssen en Moreno Rutten teruggehaald. Ze hebben beiden voor één seizoen getekend. Janssen en Rutten hielden bij de Limburgse club al hun conditie op peil.

Janssen (33) en Rutten (30) maakten deel uit van de ploeg die in het seizoen 2016-2017 kampioen werd van de eerste divisie. Janssen speelde de afgelopen seizoenen bij provinciegenoot Fortuna Sittard, Rutten stond bij NAC Breda onder contract.

VVV-Venlo werd afgelopen seizoen zevende in de Keuken Kampioen Divisie.

PEC Zwolle huurt buitenspeler Serrano van Athletic Club

15.24 uur: PEC Zwolle heeft met de Spanjaard Nico Serrano vlak voor het begin van de Eredivisie de gewenste aanvallende versterking binnengehaald. De 20-jarige buitenspeler wordt gehuurd van Athletic Club uit Bilbao, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan CD Mirandés op het tweede niveau in Spanje. Serrano speelde het jaar ervoor mee in veertien competitiewedstrijden van Athletic Club.

Serrano heeft de hele voorbereiding meegedaan bij de club uit Bilbao en zegt fit genoeg te zijn om gelijk te kunnen spelen. „Wij waren nog op zoek naar een speler met snelheid en die voor diepgang zorgt. Nico voldoet hieraan”, licht technisch directeur Marcel Boudesteyn de overstap toe.

Het gepromoveerde PEC opent het nieuwe seizoen zaterdag met de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

In Utrecht overbodige Mahi naar De Graafschap

11.26 uur: FC Utrecht laat aanvaller Mimoun Mahi transfervrij naar De Graafschap gaan. Bij de nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen had de 29-jarige aanvaller weinig uitzicht meer op speeltijd. In Doetinchem heeft de voormalig speler van onder meer Sparta Rotterdam en FC Groningen een contract voor drie jaar getekend.

Mahi voetbalde de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis voor SC Cambuur. Na drie jaar en vijftig wedstrijden is zijn tijd bij FC Utrecht nu definitief ten einde. „We zijn met Mimoun in gesprek gegaan over zijn situatie en hebben met hem meegedacht toen De Graafschap zich voor hem meldde”, licht technisch directeur Jordy Zuidam het transfervrije vertrek toe.

De Graafschap is de nummer tien van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ’Superboeren’ beginnen de nieuwe jaargang vrijdag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Bekijk de transfers van voor 10 augustus: