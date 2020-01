Bom onder auto scheidsrechter legt alle voetbalcompetities op Cyprus stil

In het GSP Stadium in Nicosia wordt ook voorlopig niet gevoetbald. Ⓒ Hollandse Hoogte

NICOSIA - Alle voetbalwedstrijden op Cyprus zijn opgeschort nadat in de nacht van donderdag op vrijdag een bom is ontploft bij de auto van scheidsrechter Andreas Konstantinou. Bij de explosie is niemand gewond geraakt, de auto is zwaar beschadigd.