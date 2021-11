Kritiek op geblesseerde en feestende Neymar: ’Met echte pijn dans je niet zo’

Reden voor een feestje was er uiteraard in Brazilië. Het land plaatste zich vorige week in een zeer vroeg stadium voor het WK 2022. Desondanks werd het avondje feesten hem niet in dank afgenomen door de sportshow Os donos da bola, dat ook enkele beelden toonde van Neymars stapavondje.

Voormalig Braziliaans international Neto, die tegenwoordig analist is, is niet voor het eerst uitgesproken over het volgens hem onprofessionele gedrag van de Paris Saint-Germain-ster. „Als hij het had gewild had hij kunnen spelen”, zei Neto. „Bovendien danst niemand die echt pijn heeft aan zijn adductoren of spieren zo.”

De zestienvoudig international meent ook dat Neymar in de wedstrijd tegen Colombia al nadrukkelijk op zoek was naar een schorsing, zodat hij vrijaf kon nemen. „Hij deed er alles aan om een tweede gele kaart te krijgen.”

Neymar trainde vrijdag wel weer mee met de selectie van Paris Saint-Germain. Het is echter nog onduidelijk of hij de wedstrijd van dit weekend tegen FC Nantes zal halen.