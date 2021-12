Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander officieel gekroond tot wereldkampioen F1 De avond van wereldkampioen Max Verstappen

Door Erik van Haren

Max Verstappen toont trots zijn trofee. Ⓒ De Telegraaf

PARIJS - De woede uit het Mercedes-kamp ging vrijwel volledig langs hem heen. In Parijs stonden de schijnwerpers op de kersverse wereldkampioen in de Formule 1. Max Verstappen was de grote man tijdens het gala van de internationale autosportfederatie (FIA).