AZ-invaller Druijf beloond met belangrijke strafschop: ’Uiteraard ga ik dan liggen’

Teun Koopmeiners benutte de strafschop en Albert Gudmundsson schoot AZ in de verlenging met twee treffers naar de derde voorronde van de Champions League, waarin AA Gent, Dinamo Kiev of Benfica de tegenstander zal zijn.

Het was niet de eerste keer dat Druijff zijn ploeg in de slotfase van een Europees duel hielp. Vorig jaar hielp hij AZ met twee doelpunten in de slotfase aan een gelijkspel tegen Partizan Belgrado in de Europa League (2-2).

„Ik doe mijn best als ik een kans krijg” , reageerde de spits. „Gelukkig was ik van waarde. De trainer liet me in de verlenging als aanvallende middenvelder spelen. Dat ging ook best lekker.”

Slot: AZ blijft altijd vechten

Trainer Arne Slot was zichtbaar opgelucht na de zwaarbevochten zege van AZ. "Natuurlijk was het niet goed", erkende hij. "Maar we zijn keihard blijven werken. In de laatste seconde van de blessuretijd dwingen we een verlenging af waarin we alles beslissen."

AZ-trainer Arne Slot kon opgelucht adem halen na de ontsnapping tegen Viktoria Plzen. Ⓒ HH/ANP

AZ is nog niet zo ver als een half jaar geleden voor de coronapauze, erkende ook Slot. Van de zes oefenduels in de aanloop naar het komende seizoen werd er slechts een gewonnen. "Maar we misten Stengs en Vlaar", reageerde de coach van AZ. " Boadu lag er ook best lang uit. Zelfs Bizot en Midtsjø speelden niet alles. Het is dan wel logisch dat het nu nog niet wervelend is."

"Ik denk dat onze doelman die openingstreffer had moeten voorkomen", zei Slot. "Daarna liet ik Ferdy Druijf meteen invallen. En hij is zo slim om in de laatste seconde van de blessuretijd een strafschop te versieren. Hij tikt de bal aan en gaat liggen. We zijn komend seizoen zeker van Europees voetbal maar we kunnen ook nog naar de Champions League. Ik heb gehoord dat we in de derde ronde tegen Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev moeten. Het zal beter moeten dan tegen Viktoria Plzen. En als dat goed goed gaat, wacht ons waarschijnlijk nog een sterke tegenstander in de play-offs. "