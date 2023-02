Sport kort: Halve finale eindstation voor Zwetsloot in Emiraten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zwetsloot strandt in halve finales WK

15.10 uur: Roos Zwetsloot is bij de WK skateboarden in de Verenigde Arabische Emiraten op het onderdeel street in de halve finales gestrand. De 22-jarige Utrechtse kwam door valpartijen niet tot een hoge score en eindigde in haar halve finale als zestiende. Ze was nog de enige Nederlandse skateboarder in de halve finale.

Zwetsloot viel in haar eerste run, en ook in de tweede run waarin ze veel risico nam bleef ze niet op haar board staan. Een dag eerder had ze in de kwartfinales nog de beste score neergezet. De beste acht van de halve finales plaatsten zich voor de eindstrijd. De WK in het emiraat Sharjah tellen mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Zwetsloot eindigde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio net naast het podium, op de vijfde plaats. Skateboarden debuteerde in Japan als olympische sport.

Griek Ginnis verrast met tweede plaats op slalom Chamonix

14.41 uur: AJ Ginnis heeft voor het eerst het podium gehaald bij een wereldbekerwedstrijd. De Grieks-Amerikaanse skiër eindigde bij de slalomwedstrijd in het Franse Chamonix als tweede. Alleen de Zwitser Ramon Zenhäusern wist hem 1,02 seconde voor te blijven. Diens landgenoot Daniel Yule werd derde.

Ginnis bezorgde Griekenland de eerste podiumplaats ooit in het skiën. Hij had de 23e tijd neergezet in de eerste run, maar de Griek was snel in de tweede run en zag de ene na de andere slalomspecialist zich stukbijten op zijn tijd. Alleen de Zwitser Zenhäusern, die de tweede tijd had neergezet in de eerste run, wist zijn voorsprong op Ginnis vast te houden. De Franse olympisch kampioen op de slalom Clément Noël was de snelste na de eerste slalom, maar miste een poortje in de tweede run.

Geen WK-medaille veldrijdster Molengraaf bij junioren na pech

12.04 uur: Veldrijdster Lauren Molengraaf is er bij de WK in Hoogerheide niet in geslaagd een medaille te pakken. De 17-jarige Nederlandse was vooraf de favoriete bij de junioren, maar werd door een val en een lekke band ver teruggeworpen en eindigde als zevende.

De titel ging naar de Canadese Isabella Holmgren, die na vijf ronden solo aan de finish kwam. Haar zus Ava Holmgren pakte het zilver en Célia Gery uit Frankrijk veroverde het brons.

De beloften bij de mannen en de elitevrouwen komen later zaterdag in actie.

Tennissers VS bereiken groepsronde Daviscup

11.53 uur: De tennissers van de Verenigde Staten hebben de groepsfase van de Daviscup bereikt. Het team van captain Mardy Fish won in Tasjkent ook de derde wedstrijd tegen Oezbekistan. Austin Krajicek en Rajeev Ram bezorgden de VS het derde punt met een zege in het dubbelspel tegen Sergei Fomin en Sanjar Fayziev: 6-2 6-4.

Mackenzie McDonald en Tommy Paul hadden de VS vrijdag al de eerste twee punten bezorgd. McDonald won van Fomin in twee sets (6-4 6-1). Paul was in twee sets (6-1 7-6 (6)) te sterk voor Khumoyun Sultanov.