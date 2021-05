Marc Overmars ziet Ajax-target Kamaldeen Sulemana live scoren

De kans is groot dat Overmars met de creditcard van de club naar Denemarken is gereisd, want de Amsterdammers hopen in de strijd om de multifunctionele aanvaller Sulemana de concurrenten Manchester United, Bayer Leverkusen en Club Brugge af te troeven. Om de Ghanees te overtuigen van Ajax als ideale volgende stap in zijn carrière, werden de afgelopen vier dagen trainingen bezocht en gesprekken met de speler gevoerd.

Ajax volgt het talent, dat zowel vanaf links als rechts kan spelen, al geruime tijd. De tweevoudig international speelt sinds vorig jaar februari voor FC Nordsjaelland en moet in de Johan Cruijff ArenA de opvolger worden van Quincy Promes. Het afgelopen half jaar huurde Ajax als tijdelijke oplossing Oussama Idrissi van Sevilla.

Sulemana, die tegen Kopenhagen onder toeziend oog van Veldmate en Overmars na 49 minuten de 1-0 aantekende, moest eerder zes tot acht miljoen euro kosten.