Met z’n allen tegen Mathieu van der Poel

Niemand lijkt Mathieu van der Poel van zijn tweede Nederlandse titel op de weg af te kunnen houden.

AMSTERDAM - Of hij nou ploegmaten genoeg heeft of niet, Mathieu van der Poel en niemand anders staat zondagmiddag op de VAM-berg in Wijster met de rood-wit-blauwe trui om zijn schouders. Dat wordt een interessant Nederlands kampioenschap wielrennen voor de professionals rond een vuilnisbelt in Drenthe…