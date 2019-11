Geplaagd Bayern overwintert in Champions League

In een stroef duel opende Robert Lewandowski 20 minuten voor tijd de score. De Pool deed dat door fraai in te tikken na een voorzet van Kingsley Coman. Vlak voor het eindsignaal tekende invaller Ivan Perišić voor de tweede Duitse treffer van de avond.

Het was voor het eerst dat Bayern onder leiding stond van Flick, die voorlopig de taken van de ontslagen coach Niko Kovac waarneemt. Die kon zondag vertrekken na de ruime (5-1) nederlaag in de Bundesliga afgelopen weekeinde tegen Eintracht Frankfurt.

Flick nam meteen maatregelen, onder meer door zijn sterren Philippe Coutinho en Thiago buiten het elftal te laten.

