Nederlander toont bij terugkeer op oude nest meteen zijn waarde Kelderman messcherp bij Jumbo-Visma: ’Hoofdstuk was niet afgesloten’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

’Nieuwkomer’ Wilco Kelderman (l.), op kop sleurend in de Tirreno, voelt zich als een vis in het water bij Jumbo-Visma. Ⓒ Getty Images

SARNANO - Hij fladdert door deze Tirreno-Adriatico alsof het hem geen enkele moeite kost. Wilco Kelderman is bij Jumbo-Visma terug op het oude nest, waar hij zich als een vis in het water voelt. Hij hielp Primoz Roglic in de vijfde rit aan zijn tweede zege op rij en de blauwe leiderstrui. Tevens maakt hij zelf nog kans op het eindpodium in de Italiaanse koers van de twee zeeën. De 31-jarige stilist zal zich in juli niet melden in de Tour de France, maar wel in de Giro d’Italia waar hij als luitenant Roglic moet helpen aan zijn eerste eindzege. „Het vertrouwen in elkaar is er.”