Tadej Pogacar laat Vuelta links liggen

De nummer 2 van de Tour de France was in eerste instantie van plan om volgende maand in Utrecht aan de start te staan van de laatste grote ronde van het jaar, maar hij heeft zijn programma aangepast. De belangrijkste doelen van Pogacar in het najaar zijn de WK in Australië en de Ronde van Lombardije, de klassieker die hij vorig jaar won.

De Sloveense klimmer was de afgelopen twee jaar de beste in de Tour de France. De afgelopen drie weken moest hij echter zijn meerdere erkennen in de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Pogacar (23) eindigde ondanks drie ritzeges als tweede in het klassement. De kopman van UAE Team Emirates nam wel de witte trui als winnaar van het jongerenklassement mee naar huis.

Bekijk ook: Pogacar ondanks flinke kater aandachtig toeschouwer bij vriendin Zigart

Pogacar doet zaterdag mee aan de Clásica San Sebastián en neemt daarna een tijdje rust. In de aanloop naar de wegwedstrijd op de WK, eind september, rijdt de Sloveen de Bretagne Classic en de twee WorldTour-koersen in Canada.

Pogacar beleefde zijn doorbraak in de Vuelta van 2019, waarin hij als derde eindigde.