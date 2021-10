Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe voetbalclubs in België jarenlang de boel voor miljoenen oplichtten

Door Phillip Pergens en Pieter Huyberechts Kopieer naar clipboard

Dejan Veljkovic Ⓒ HH/ANP

Liefst twaalf voetbalclubs uit de eerste klasse in België werkten volgens de onderzoekers achter Operatie Zero mee aan het „systeem-Veljkovic.” Doel: de fiscus misleiden en zichzelf verrijken. Het grootschalige onderzoek zou bijna 31,5 miljoen euro aan vermeende valse contracten en facturen naar boven brengen, waarvan al ruim 19 miljoen euro uitbetaald was. Fiscale fraude – vermomd als „buitenlandse scoutingsopdrachten” – leek destijds meer regel dan uitzondering in het Belgisch voetbal.